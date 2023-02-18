«Экран-водопад» Samsung Galaxy S23 Ultra проверили на прочность и сравнили с плоским дисплеем. Угадали результат?

В сети появился дроп-тест новых смартфонов Samsung Galaxy S23 Plus и Samsung Galaxy S23 Ultra. Видеоролики можно увидеть в YouTube.Блогер решил сравнить, как ведут себя при падении два типа дисплеев: плоский в Galaxy S23 Plus и изогнутый в Galaxy S23 Ultra. В ходе теста смартфоны роняли на бетонный пол с высоты около одного метра — именно на таком расстоянии от земли обычно находятся карманы брюк или джинсов. Напомним, что и в той, и в другой модели установлены стекла Gorilla Glass Victus.В результате стекла обоих устройств разбились с первого же падения. При этом оба экрана сохранили полную работоспособность даже после нескольких падений.Однако разница между смартфонами всё же проявилась: Galaxy S23 Ultra с изогнутым дисплеем повредился гораздо сильнее. Очевидно, что плоское стекло экрана гораздо практичнее и более устойчиво к падениям.