«Экран-водопад» Samsung Galaxy S23 Ultra проверили на прочность и сравнили с плоским дисплеем. Угадали результат?

Олег



S23 Plus


В сети появился дроп-тест новых смартфонов Samsung Galaxy S23 Plus и Samsung Galaxy S23 Ultra. Видеоролики можно увидеть в YouTube.

Блогер решил сравнить, как ведут себя при падении два типа дисплеев: плоский в Galaxy S23 Plus и изогнутый в Galaxy S23 Ultra. В ходе теста смартфоны роняли на бетонный пол с высоты около одного метра — именно на таком расстоянии от земли обычно находятся карманы брюк или джинсов. Напомним, что и в той, и в другой модели установлены стекла Gorilla Glass Victus. 

В результате стекла обоих устройств разбились с первого же падения. При этом оба экрана сохранили полную работоспособность даже после нескольких падений. 

S23 Plus

S23 Ultra

Однако разница между смартфонами всё же проявилась: Galaxy S23 Ultra с изогнутым дисплеем повредился гораздо сильнее. Очевидно, что плоское стекло экрана гораздо практичнее и более устойчиво к падениям.  


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Источник:
YouTube
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Комментарии

Dmitriy
+397
Dmitriy
Годы идут, каждый год вещают о том, что Гориллы все круче и круче. Но как бились так и бьются, так же трескаются, царапаются. Ничего не меняется в этой области пока.
Вчера в 22:09
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