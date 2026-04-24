Экс-работник ФНС раскрыл, что знает налоговая о физлицах. Спойлер — почти всё

Продвинутая система АИС позволяет агрегировать и анализировать очень много данных о россиянах в реальном времени. Об этом рассказал бывший работник ФНС в своей статье на «Хабре».

Из ЗАГС и МВД. Смена паспорта или фамилии, семейного положения, рождения детей и другие семейные события попадают в АИС почти моментально, чтобы выявлять схемы дробления бизнеса или отслеживать передачу активов перед проверками.

Росреестр и ГИБДД. Любые сделки с недвижимостью, покупкой-продажей автомобилей и других транспортных средств со сроками владения и указанием их стоимости, а также историей прошлых собственников.

Социальный фонд и ОФД. Данные о трудоустройстве, официальных местах работы, рознычных продажах, чеках, квитанциях для анализирования наценки, логистики, реального объема бизнеса.

Цифровой след. Система фиксирует IP-адреса, с которых налогоплательщик сдает отчетность.

Банковская активность. Видно все дебетовые, накопительные, кредитные счета, карты и продукты, в том числе закрытые, вне зависимости от банка; при помощи ИНН как единого идентификатора в банковской системе можно увидеть выборку со всей информацией.

По словам экс-зама начальника отдела анализа и планирования налоговых проверок в Управлении ФНС Красноярского края Дмитрия Кудряшова, ведомство ушло довольно далеко от привычных всем межведомственных запросов в бумажном виде. Современная АИС «Налог-3» позволяет собирать в реальном времени все данные о налогоплательщиках, сортировать их и в удобном виде подавать сотруднику ФНС. Эта база регулярно подгружает данные:Автор отмечает, что получить полную банковскую выписку по счетам физлица налоговый инспектор всё еще может только в рамках налоговой проверки, о которой его нужно уведомить. Но полученная выписка отображает все транзакции по категориям (зарплата, дивиденды, займы, переводы за услуги), от кого пришли деньги, куда они ушли дальше, и на каком этапе были обналичены.Также в статье отмечается, что ФНС готовит к запуску АИС «Налог-4», которая будет основана на нейросетях, что может значительно повысить точность анализа финансовой деятельности граждан и увеличить объем информации для такого автоматизированного анализа.Сама ФНС никак не комментировала всю эту информацию, как и личность автора — не опровергала и не подтверждала.