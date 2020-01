Студия Naughty Dog, которая известна по играм Uncharted и «Одни из нас» (The Last of Us), ищет кандидата на вакансию графического программиста. Отличительная особенность заключается в необходимом опыте работы.Специалист должен иметь опыт разработки игр для ПК, а именно от кандидата требуется опыт работы с DirectX 12, Vulkan или другими современными API. Также специалист должен хорошо понимать архитектуру AMD GCN и NVIDIA CUDA.Поскольку консоли текущего и будущих поколений построены на архитектуре AMD, то знание инструментов DirectX 12 и NVIDIA CUDA может косвенно указывать на работу над версией «Одни из нас 2» для ПК. Выход игры намечен на 29 мая.Ранее мы сообщали о выходе Horizon Zero Dawn на ПК. Предполагаем, что Sony расскажет больше о релизах своих эксклюзивов на ПК в феврале на одном из своих собственных мероприятий. Тем не менее, похоже, что компания в серьез рассматривает стратегию реализации своего каталога на других платформах.