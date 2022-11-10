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Эксклюзивный видеоредактор для iPhone появился на Android

Артем
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Приложение уже доступно в Google Play на платной основе.

Изначально LumiaFusion был доступен только владельцам Apple-устройств, теперь приложение перебралось с iOS на Android и доступно в Google Play и Samsung Galaxy Store. 

Видеоредактор был разработан специально под устройства с сенсорным экраном и поддерживает редактирование сразу нескольких дорожек. LumiaFusion имеет расширенные настройки обработки цветокоррекции и аудиофайлов. Несмотря на ранний доступ, приложение имеет такие профессиональные решения, как работа с хромакеем, покадровыми эффектами и множеством функций программного обеспечения VFX. Также имеется поддержка универсальной медиатеки в облачном хранилище, что идеально подходит при работе над большим количеством крупных проектов одновременно.

Для редакторов, которым требуются дополнительные материалы, стоковые изображения, видео, музыка, SFX-образцы, будут предлагаться варианты покупки внутри приложения.

LumaFusion поддерживается на устройствах с Android 11 и выше и доступно по цене 1 199 рублей в российском регионе.

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Источник:
Techradar
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