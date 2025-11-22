Эксперт «Авито Авто» рассказал о поведении покупателей и тенденциях рынка



Фото freepik



В 2025 году доля тех, кто интересуется покупкой новой машины, выросла до 37%. При этом две трети тех, кто искал новый авто, в итоге нашли его в онлайне. О том, как изменилось поведение пользователей, а также об актуальных трендах и трансформации авторынка рассказал Никита Ивахненко, руководитель направления «Новые авто» в «Авито», в рамках ежегодной премии «Автомобиль года 2025». В 2025 году доля тех, кто интересуется покупкой новой машины, выросла до 37%. При этом две трети тех, кто искал новый авто, в итоге нашли его в онлайне. О том, как изменилось поведение пользователей, а также об актуальных трендах и трансформации авторынка рассказал, в рамках ежегодной премии «Автомобиль года 2025». Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

«Один из определяющих трендов — запрос на прозрачность и удобство сделки. Мы видим, что интерес к автомобилям из каталога „Селекта“, где доступны хорошие машины от проверенных партнеров, вырос в 2 раза, а число предложений — в 1,5 раза. Для нас в „Авито Авто“ это не просто цифры — это подтверждение того, что и покупатели, и продавцы выбирают безопасность и позитивный клиентский опыт. Мы находимся в фазе концептуального изменения рынка: происходит переход от лояльности к бренду — к лояльности к опыту. Покупатель больше не спрашивает: „Машины какой марки вы продаете?“, его интересует насколько быстро, прозрачно и безопасно можно купить автомобиль», — прокомментировал Никита Ивахненко, руководитель направления «Новые авто» в «Авито».

Одна из определяющих тенденций 2025 года — смещение внимания пользователей в сторону новых авто. В первые 10 месяцев доля спроса на них выросла до 37% (+10 п. п.) по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Наибольшее внимание привлекают предложения стоимостью 2-3 млн рублей (31,5% от интереса). Еще 27% объявлений приходится на модели бюджетного сегмента (1-2 миллиона рублей), однако спрос на них вырос сильнее всего — на 3,9 п. п. Весомая доля пользовательского интереса приходится на автомобили в ценовом диапазоне 3-5 млн рублей — 24,2%.На вторичном рынке потребители выбирают преимущественно недорогие модели — до 2 млн рублей: их совокупная доля в интересе остается стабильной и составляет 87%. При этом интерес к авто за 1-2 млн рублей подрос на 1 п. п.Цифровизация — еще один из ключевых современных трендов, который меняет поведение и покупателей, и продавцов. Один из наглядных примеров — переход коммуникаций в мессенджеры и чаты: по статистике «Авито Авто», к осени 2025 года доля взаимодействий в чатах достигла 66% (+8 п. п. с начала 2024 года). Интерес к переходу в онлайн подтверждается и растущим числом профессиональных представителей рынка на платформе: количество дилерских аккаунтов выросло на 22,5%, а профессиональных продавцов — на 4%.Диджитализация также становится и драйвером рынка: согласно исследованиям платформы, 66% тех, кто искал новый авто, и 73% покупателей авто с пробегом нашли свой автомобиль в онлайне. В качестве ключевых преимуществ такого способа участники опроса отмечали выгодное предложение по цене (54%), простой и понятный способ поиска и покупки (42%), удобство (41%) и надежность (34%) взаимодействия с площадками, а также желание максимально быстро совершить сделку (25%). При этом 34% респондентов готовы покупать машину из другого города, а 50% — использовать онлайн-платформы с возможностью доставки, если будут уверены в надежности автомобиля.Другой важный паттерн — смена поведения покупателей. Например, среди молодежи (20-29 лет) стало больше тех, кто заранее не знает, какой автомобиль будет покупать (+5 п. п., до 19%). Аналогично выросла доля тех молодых людей, которые изначально планировали приобрести одну модель, но остановили свой выбор на другой.