Эксперт Bloomberg назвал 10 гаджетов Apple, которые нам стоит ждать в ближайшие месяцы

Фархад

Tim

Ежегодная сентябрьская презентация Apple только прошла, а поскольку до новогодних праздников ещё есть время, инсайдеры уже вовсю делятся подробностями о следующих новинках компании, которые выйдут совсем скоро.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

В новом выпуске новостной рассылки Power On Марк Гурман из Bloomberg заявил, что Apple планирует выпустить с десяток продуктов в «ближайшие месяцы». Если их выстроить в хронологическом порядке, то первые анонсы состоятся в октябре — сразу после того, как ажиотаж вокруг новых iPhone слегка стихнет.

Вот прогнозы Гурмана на следующие девайсы:
  • Apple TV — более быстрый процессор A17 Pro для поддержки обновлённой Siri на базе Apple Intelligence и чип Apple N1 с поддержкой Wi-Fi 7;
  • HomePod mini — чип S9 или новее с поддержкой обновлённой Siri на базе Apple Intelligence и чип Apple N1 с поддержкой Wi-Fi 7, а также улучшенное качество звука, чип U2 и новые расцветки;
  • AirTag 2 — увеличенная дальность отслеживания благодаря чипу U2, динамик с более высокой защитой от несанкционированного доступа и оповещения о низком уровне заряда батареи;
  • iPad Pro — чип M5 и две фронтальные камеры, позволяющие делать фото и видеозвонки как в портретной, так и в альбомной ориентации;
  • Vision Pro — чип M4/M5, новый ремешок для головы и цвет «чёрный космос»;
  • iPhone 17e — преемник iPhone 16e выйдет примерно в марте с тем же чипом A19, что и в iPhone 17;
  • MacBook Pro — чипы серии M5. Анонс ожидается в начале 2026 года;
  • MacBook Air — чипы M5, но не раньше первого квартала 2026 года;
  • Studio Display — с подсветкой mini-LED и новым чипом в конце 2025 или начале 2026 года;
  • Apple Home Hub — долгожданный хаб для умного дома, который может быть анонсирован в марте 2026 года.


В списке Гурмана не упоминается более доступный MacBook с чипом A18 Pro, который, согласно предыдущим инсайдам, выйдет в конце 2025 — начале 2026 года.

Пока неизвестно, станет ли Apple проводить ещё одно мероприятие в этом году или эти продукты будут анонсированы в пресс-релизах.
3
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Источник:
MacRumors
Cсылки по теме:
Так выглядят коробки iPhone Air и iPhone 17 Pro, но Apple их зачем-то прячет
Что будет с ценами на iPhone 17 в России? Когда новинки подешевеют?
Первые впечатления от AirPods Pro 3

Рекомендации

Рекомендации

Т-мобайл внезапно поменял условия обслуживания. Было бесплатно — стало платно
«Яндекс Такси» внезапно поменяло условия заработка — стало понятнее, но уже не схитришь
«Яндекс Такси» отменит доплату за полезную услугу, из-за которой часто спорят водители и пассажиры
Samsung неожиданно порадовала владельцев смарт-часов Galaxy Watch

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии