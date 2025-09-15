Эксперт Bloomberg назвал 10 гаджетов Apple, которые нам стоит ждать в ближайшие месяцы







Ежегодная сентябрьская презентация Ежегодная сентябрьская презентация Apple только прошла, а поскольку до новогодних праздников ещё есть время, инсайдеры уже вовсю делятся подробностями о следующих новинках компании, которые выйдут совсем скоро.

Apple TV — более быстрый процессор A17 Pro для поддержки обновлённой Siri на базе Apple Intelligence и чип Apple N1 с поддержкой Wi-Fi 7;

HomePod mini — чип S9 или новее с поддержкой обновлённой Siri на базе Apple Intelligence и чип Apple N1 с поддержкой Wi-Fi 7, а также улучшенное качество звука, чип U2 и новые расцветки;

AirTag 2 — увеличенная дальность отслеживания благодаря чипу U2, динамик с более высокой защитой от несанкционированного доступа и оповещения о низком уровне заряда батареи;

iPad Pro — чип M5 и две фронтальные камеры, позволяющие делать фото и видеозвонки как в портретной, так и в альбомной ориентации;

Vision Pro — чип M4/M5, новый ремешок для головы и цвет «чёрный космос»;

iPhone 17e — преемник iPhone 16e выйдет примерно в марте с тем же чипом A19, что и в iPhone 17;

MacBook Pro — чипы серии M5. Анонс ожидается в начале 2026 года;

MacBook Air — чипы M5, но не раньше первого квартала 2026 года;

Studio Display — с подсветкой mini-LED и новым чипом в конце 2025 или начале 2026 года;

Apple Home Hub — долгожданный хаб для умного дома, который может быть анонсирован в марте 2026 года.

В новом выпуске новостной рассылки Power On Марк Гурман из Bloomberg заявил, что Apple планирует выпустить с десяток продуктов в «ближайшие месяцы». Если их выстроить в хронологическом порядке, то первые анонсы состоятся в октябре — сразу после того, как ажиотаж вокруг новых iPhone слегка стихнет.Вот прогнозы Гурмана на следующие девайсы:В списке Гурмана не упоминается более доступный MacBook с чипом A18 Pro, который, согласно предыдущим инсайдам, выйдет в конце 2025 — начале 2026 года.Пока неизвестно, станет ли Apple проводить ещё одно мероприятие в этом году или эти продукты будут анонсированы в пресс-релизах.