Эксперт назвал 10 причин не покупать iPhone 17 Pro и Pro Max

Фархад

iPhone 17 Pro / Karl Conrad

Новые флагманы Apple уже вовсю продаются в России, но далеко не у всех они вызывают особый восторг. Главный редактор портала Mobile-Review Эльдар Муртазин перечислил сразу десять причин, почему покупка iPhone 17 Pro и Pro Max кажется бессмысленной.

Главный аргумент — цена. За 160-210 тысяч рублей пользователь получает не технологический прорыв, а «люкс» с переплатой за бренд. Муртазин верно подчеркнул, что отказ от дорогого титана в пользу дешманского алюминия должен повлиял только на увеличение маржи с продажи каждого iPhone.

Ещё в списке претензий — отсутствие нормальных ИИ-функций, уход от физических SIM-карт и скудная комплектация. К нейросетям Apple претензии вполне оправданы — компания проиграла эту гонку и даже не пытается что-то наверстать. Вдобавок эксперт отметил, что камеры остались старыми, а снимки по качеству уже уступают конкурентам. И это тоже довольно весомый аргумент, поскольку даже прошлые поколения фотофлагманов Huawei, HONOR, Oppo, vivo и Xiaomi уделывают топовый iPhone 17 Pro Max.

Отдельно Муртазин прошёлся по корпусу iPhone 17 — он стал самым хрупким в истории линейки: каркас быстро мнётся, стекло легко бьётся, задняя крышка царапается даже под чехлом. За свои ~200 тысяч это выглядит странно.

Следующее замечание касается поддержки VoWiFi и адаптации под российские сети — этого в новых iPhone попросту нет. Добавьте сюда отсутствие официального ремонта и гарантии в России, а также санкционные проблемы с приложениями — и картина становится ещё печальнее.

Ну и финальный аргумент: на рынке всё ещё есть прекрасные (но уже старые) iPhone 16 Pro и Pro Max. Они дешевле на 70-80 тысяч рублей, прочнее за счёт титана и при этом не уступают по ключевым характеристикам. Получается, новое поколение не просто не стоит своих денег, а выглядит конкретным разводом на деньги.
Источник:
Mobile-Review
Комментарии

+116
amigos
Муртаз Эльдаров до сих пор какие то советы дает?
43 минуты назад
#