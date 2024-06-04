Эксперт назвал «катастрофой» новую фичу Windows 11. Её нужно срочно отключить

Олег

Windows 11


Эксперт по кибербезопасности был шокирован нововведением Windows 11. Об этом пишет MacRumors.

Согласно источнику, речь идет о функции Recall, которая позволяет делать регулярные скриншоты экрана компьютера — по умолчанию каждые 5 секунд. Microsoft заявляет, что благодаря архиву скриншотов пользователь сможет впоследствии найти и уточнить всё, что происходило на ПК, даже удаленную информацию. Оказалось, что фича — просто подарок для злоумышленников.

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Киберэксперт Кевин Бомонт рассказал, что был в шоке от Recall. Простейшими манипуляциями он сумел заставить опцию автоматически и дистанционно составлять текстовое описание всего, что происходит на компьютере в реальном времени; и это несмотря на заверения Microsoft, что данные никак нельзя получить удаленно. Бомонт заявил, что Recall — просто катастрофа для пользователей ПК и она «отбросит кибербезопасность на десятилетие назад, предоставив киберпреступникам дополнительные возможности».

Эксперт рекомендовал Microsoft срочно отключить эту опцию, а если этого не случится, то же самое нужно обязательно сделать пользователям, когда нововведение распространится для всех. 

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Источник:
MacRumors
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