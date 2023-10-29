Эксперт назвал операцию, за которую любой банк заблокирует вашу карту

Олег

Карта МИР


Завкафедрой российского института поделился полезной информацией о том, чего не стоит делать, чтобы сохранить свою банковскую карту работоспособной. Интервью появилось в «Прайм».

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Согласно источнику, щекотливые вопросы были заданы Шамилю Магомедову, завкафедрой «Интеллектуальные системы информационной безопасности» Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА. Среди прочего, он назвал самую вероятную причину для блокировки карты банком.

«Веской причиной для возникновения подозрений у искусственного интеллекта может стать регулярное снятие с банковской карты крупных сумм, особенно если деньги на карту только что зачислены», — сказал эксперт. 

Помимо этого, карта может быть заблокирована, если она в принципе используется только для снятия денег в более-менее крупных объемах. При этом ИИ банка и платежной системы анализирует каждый перевод и сразу приостанавливает нетипичные для каждого клиента операции.

Господин Магомедов отметил, что для банка и системы безопасности не играют никакой роли комментарии к переводам, вроде «Возврат долга», «За аренду» или «Заём у друга». Эти пометки могут иметь значения разве что для налоговой, но быстро провести подозрительный платеж никак не помогут. 

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Источник:
1prime
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