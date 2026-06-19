Эксперт назвал все недостатки новых наушников Яндекса. Он их просто разнес в щепки

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин провел подробный тест новых беспроводных наушников Яндекс Дропс и пришел к крайне неутешительным выводам в своём видео. По его мнению, устройство с ценником в 9 тысяч рублей оказалось самым провальным продуктом года. Эксперт отметил, что новинка ощущается как абсолютно сырое, нетестированное «подделие», в котором бренд сэкономил на базовом комфорте и инженерии. Спойлер: Муртазин принял принципиальное решение вернуть купленный за свои деньги экземпляр обратно в магазин.
Главная претензия к устройству — мнимый ИИ. Фирменная Алиса AI полностью отключается в зонах работы глушилок или при любых региональных сбоях сети, так как локальной версии ассистента в наушниках не предусмотрено. Ситуацию усугубляет и то, что сервисы Яндекса распознают иностранные IP-адреса и наотрез отказываются запускать голосового помощника, выдавая ошибку соединения. При этом в отличие от любых стандартных TWS-наушников, Яндекс Дропс превращаются в бесполезный пластик, если вы предварительно не зарегистрируете их внутри экосистемного приложения.
Но одним ИИ не обошлось — наушники провалились и в базовых функциях. Эльдар Викторович сравнил акустический опыт новинки с попыткой засунуть голову в проржавевшую железную бочку из-под мусора: средние частоты здесь перекручены, баса нет, а встроенный эквалайзер не способен исправить аппаратную безнадежность звукового тракта.
Ещё наушники регулярно теряют связь на улице, а заявленная функция одновременного подключения к двум устройствам (мультипоинт) работает некорректно, намертво привязываясь к первому смартфону. Локальные быстрые команды вроде регулировки громкости постоянно зависают из-за переполнения внутреннего буфера памяти. На iPhone из всего этого работает только пауза.
Эргономика также оказалась кошмаром — в корпусе отсутствует работающая вентиляция для выравнивания давления, из-за чего внутри ушного канала создается избыточный вакуум, а жесткий пластик начинает сильно давить на хрящ уже через час использования.
В качестве ориентира для сравнения эксперт выбрал наушники Samsung Galaxy Buds3 Pro, которые сейчас стоят сопоставимых денег в официальной рознице. По словам аналитика, разница между устройствами колоссальная. В то время как Samsung предлагает поддержку High-Res кодека на 24 бита, два драйвера в каждом наушнике, качественный глубокий звук и умную интеграцию ИИ-агентов, Яндекс Дропс не умеют элементарных вещей. Они не способны запустить «Кинопоиск» или родной «Навигатор» на вашем же телефоне, а все надиктованные голосовые заметки сохраняют только внутри своего изолированного приложения, полностью игнорируя системный календарь или почту смартфона.
На фоне конкурентов и даже более доступных китайских моделей новинка выглядит как продукт, сделанный «на отшибись», за который покупателю не имеет смысла переплачивать.
«Вердикт прост: гора родила мышь. В очередной раз. Стыдный продукт — за такое обычно выгоняют на мороз тех, кто отвечал за разработку и доведение до ума, так как все это влияет на восприятие бренда. С другой стороны, прочитав десяток умеренно восторженных, спокойных и позитивных обзоров «Яндекс Дропс», в которых нет и толики критики, нет даже тех моментов, что были мной найдены, осознаны и прочувствованы на себе, не удивляюсь. Картинка ИИ-устройства сформирована даже с учетом того, что это обычные наушники без какого-то ИИ внутри. Так и живем, создавая иллюзии, а не сильные продукты», — подытожил Муртазин.