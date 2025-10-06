Эксперт подтвердил выход двух новинок Apple в ближайшие дни

Авторитетный инсайдер и журналист Bloomberg Марк Гурман в своей новостной рассылке Power On поделился подробностями о скорых релизах Apple. Если коротко, магазины уже готовятся к поставкам новых Vision Pro и iPad Pro.
«В этих видео мы не увидели чётко вторую фронтальную камеру, о которой я сообщал несколько недель назад, но могу с уверенностью сказать, что iPad Pro M5 оснащён вторым (фронтальным) объективом. Apple уже не раз тестировала функции на финальной стадии, прежде чем отказаться от них, но это было бы странным решением в последнюю минуту», — подчеркнул Гурман.
Напомним, что в ролике мы так и не увидели вторую камеру на лицевой панели iPad Pro, но Гурман продолжает в неё верить. Другими изменениями станет переход с процессора M4 на M5 и увеличение объёма оперативки в базовой версии с 8 ГБ до 12 ГБ.
В новом Vision Pro главным изменением станет более быстрый процессор. Apple также готовит новый ремешок, который облегчит длительное использование гарнитуры. Также инсайдер намекнул, что фирменные магазины уже готовятся к поставкам новых устройств.
Скорее всего, анонс новинок Apple состоится в ближайшие пару недель.