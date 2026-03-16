Эксперт рассказал о логике и механике блокировки Telegram

Председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко прокомментировал информацию о том, что в РФ началась тотальная блокировка Telegram. По его мнению, в настоящее время происходит отладка механизмов полного ограничения трафика в этом сервисе.
«Скорее всего, механизмы блокировки как раз сейчас отлаживаются: поставили нужный софт на какое-нибудь ТСПУ юго-западного района, посмотрели, как оно работает, на другое ТСПУ поставили другой софт, тоже посмотрели, сделали выводы — и так далее», — пояснил Клименко «Парламентской газете».
Эксперт отметил, что Telegram — сложное программное обеспечение, а в России много операторов связи с разными способами передачи трафика, поэтому не существует единой кнопки для повсеместной блокировки. При этом он подчеркнул, что задачи обрушить Telegram полностью нет. По его словам, мессенджер Telegram в России, по сути, уже заблокирован — по крайней мере технически, и именно этим объясняются массовые сбои в работе приложения, с которыми столкнулись пользователи по всей стране в минувшие два дня. Клименко заявил, что основная функция любого мессенджера — создавать социальные связи, а чтобы мессенджером перестали пользоваться, эти связи нужно разрушить. Он отметил, что если мессенджер перестанет выполнять свою основную функцию и связывать пользователей с подавляющим большинством людей, его использование просто утратит смысл.
Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Олег Матвейчев заявил, что работа Telegram в России завершится в самое ближайшее время. Парламентарий назвал мессенджер «нелегалом», который функционирует на территории страны, но при этом не платит налоги и систематически нарушает российское законодательство. По его словам, такая ситуация неприемлема, поэтому Telegram будет «депортирован» — подобно тому, как выдворяют иностранцев, не соблюдающих местные законы.