Эксперт сравнил автономность Galaxy Z Fold 6, HONOR Magic V3, Oppo Find N5 и Vivo X Fold 3 Pro

Фархад

Folds

Автор YouTube-канала The Tech Chap решил сравнить автономность шести актуальных складных смартфонов, чтобы выявить лидера. Результат довольно интересный.

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В эксперименте приняли участие следующее девайсы:
  • Samsung Galaxy Z Fold 6 (4400 мАч);
  • Google Pixel 9 Pro Fold (4650 мАч);
  • OnePlus Open (4805 мАч);
  • HONOR Magic V3 (5150 мА·ч);
  • Oppo Find N5 (5600 мАч);
  • Vivo X Fold 3 Pro (5700 мАч).

На всех устройствах была выставлена яркость в 150 нит, они были подключены к Wi-Fi и протестированы с помощью бенчмарков, просмотра роликов на YouTube, записи видео в 4K и скроллинга соцсетей.



Удивительно, но Galaxy Z Fold 6 продержался 8 часов и 46 минут, превзойдя телефоны с гораздо более мощными батареями, включая OnePlus Open (7:09), Pixel 9 Pro Fold (7:33) и даже нашего фаворита HONOR Magic V3 (7:43). Напомним, Galaxy Z Fold 6 оснащён батареей ёмкостью 4400 мАч, что намного меньше, чем у всех остальных конкурентов.

Folds

Первые места заняли Vivo X Fold 3 Pro, который продержался ровно 9 часов, и Oppo Find N5 с таймером 10:02 на момент отключения. Из этого можно сделать вывод, что оптимизация решает больше, чем физический объём аккумулятора.
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Источник:
The Tech Chap
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