Эксперт сравнил автономность Galaxy Z Fold 6, HONOR Magic V3, Oppo Find N5 и Vivo X Fold 3 Pro







Автор YouTube-канала The Tech Chap решил сравнить автономность шести актуальных складных смартфонов, чтобы выявить лидера. Результат довольно интересный. Автор YouTube-канала The Tech Chap решил сравнить автономность шести актуальных складных смартфонов, чтобы выявить лидера. Результат довольно интересный. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Samsung Galaxy Z Fold 6 (4400 мАч);

Google Pixel 9 Pro Fold (4650 мАч);

OnePlus Open (4805 мАч);

HONOR Magic V3 (5150 мА·ч);

Oppo Find N5 (5600 мАч);

Vivo X Fold 3 Pro (5700 мАч).

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В эксперименте приняли участие следующее девайсы:На всех устройствах была выставлена яркость в 150 нит, они были подключены к Wi-Fi и протестированы с помощью бенчмарков, просмотра роликов на YouTube, записи видео в 4K и скроллинга соцсетей.Удивительно, но Galaxy Z Fold 6 продержался 8 часов и 46 минут, превзойдя телефоны с гораздо более мощными батареями, включая OnePlus Open (7:09), Pixel 9 Pro Fold (7:33) и даже нашего фаворита HONOR Magic V3 (7:43). Напомним, Galaxy Z Fold 6 оснащён батареей ёмкостью 4400 мАч, что намного меньше, чем у всех остальных конкурентов.Первые места заняли Vivo X Fold 3 Pro, который продержался ровно 9 часов, и Oppo Find N5 с таймером 10:02 на момент отключения. Из этого можно сделать вывод, что оптимизация решает больше, чем физический объём аккумулятора.