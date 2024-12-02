Эксперты DSCC: только складной iPhone спасёт угасающий рынок гибких смартфонов







Глава аналитической компании DSCC Росс Янг поделился прогнозами относительно будущего сегмента складных смартфонов. По словам эксперта, «фолды» и «флипы» только что пережили свой первый спад, и ситуация только ухудшится, пока не выйдет первый складной iPhone. Глава аналитической компании DSCC Росс Янг поделился прогнозами относительно будущего сегмента складных смартфонов. По словам эксперта, «фолды» и «флипы» только что пережили свой первый спад, и ситуация только ухудшится, пока не выйдет первый складной iPhone. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

«После активного роста в 2019-2023 годах со средним показателем в 40% в год рынок складных дисплеев для смартфонов начал угасать. В 2024 году продажи вырастут всего на 5%, а в 2025 — упадут на 4%. Спрос остановился на уровне около 22 млн панелей в год», — говорится в отчёте DSCC.

«Хотя рынок застопорился и впервые снизится на основе закупок панелей в 2025 году, есть основания для оптимизма. Ожидается, что Apple выйдет на рынок складных устройств во второй половине 2026 года. Учитывая доминирующее положение на рынке флагманских смартфонов, компания может обеспечить значительный рост рынка складных смартфонов. Любое улучшение форм-фактора, функциональности, вариантов использования, долговечности и т. д. может стимулировать новый спрос на этом рынке. В результате ожидается, что 2026 год станет рекордным годом для складных устройств с ростом более 30%», — подытожили эксперты.

Складные девайсы всё ещё находятся на ранней стадии развития, но по итогам третьего квартала 2024 года они продавались хуже, чем в предыдущие годы. При этом аналитики DSCC ожидают, что весь 2025 будет годом спада интереса к таким устройствам.Ожидается, что складной iPhone выйдет в конце 2026 года, и оживит рынок складных устройств в целом.Теперь остаётся только дождаться выпуска первого складного смартфона Apple.