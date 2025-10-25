Эксперты iFixit разобрали MacBook Pro на M5 и нашли скрытое улучшение







Специалисты портала iFixit провели разборку нового ноутбука MacBook Pro с чипом M5, который Apple начала продавать только на этой неделе. Несмотря на максимальную схожесть с предшественником, внутри изменился не только чип. Специалисты портала iFixit провели разборку нового ноутбука MacBook Pro с чипом M5, который Apple начала продавать только на этой неделе. Несмотря на максимальную схожесть с предшественником, внутри изменился не только чип. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Напомним, что основными изменениями в модели 2025 года стали новый чип M5 и более быстрый SSD-накопитель, но эксперты iFixit всё же обнаружили несколько незначительных изменений, связанных с ремонтопригодностью.Корпус MacBook Pro по-прежнему крепится винтами P5, а замена аккумулятора сложнее, чем хотелось бы, поскольку Apple продаёт батареи только в составе топкейса, вместе с клавиатурой. Чтобы добраться до вентилятора, портов и других компонентов MacBook Pro, необходимо снять материнскую плату.С другой стороны, специалисты обратили внимание, что для доступа к язычкам центральных ячеек аккумулятора больше не нужно снимать трекпад. Это небольшое, но полезное улучшение, поскольку трекпад может треснуть при разборке.Кроме того, в MacBook Pro M5 установлен новый аккумулятор ёмкостью 72,6 Вт·ч, что немного больше, чем батарея на 72,4 Вт·ч в MacBook Pro M4.Но даже этого не хватило, чтобы оценить ремонтопригодность MacBook Pro M5 чуть получше — девайс получил 4 балла из 10.