Эксперты назвали главную причину подорожания новых iPhone в 2026 году







Портал China Times, ссылаясь на источники в цепочке поставок, поделился информацией о повышении цен на все будущие модели iPhone из-за подорожания стоимости производства главного компонента. Портал China Times, ссылаясь на источники в цепочке поставок, поделился информацией о повышении цен на все будущие модели iPhone из-за подорожания стоимости производства главного компонента. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Согласно утечке, чип Apple A20, разработанный для моделей iPhone 18, обойдётся Apple на 50% дороже всех предшествующих процессоров. Он станет первым 2-нанометровым чипом, и ляжет в основу последующих чипов серии M6. Все предыдущие три поколения чипов серии A были основаны на 3-нм техпроцессе TMSC, поэтому переход на 2-нм обеспечит существенный буст производительности и снижение энергопотребления.TSMC объяснила повышение цен высокими капитальными затратами на новый техпроцесс и отсутствием стратегий дисконтирования, пока доходность всё ещё находится на ранней стадии приемлемого уровня. Поставщики ожидают, что цена флагманских мобильных чипов, изготовленных по 2-нм техпроцессу составит около $280 за единицу.Получается, что чип A20 станет самым дорогим компонентом iPhone и серьёзно скажется на рентабельности Apple, если компания решит не повышать цены на смартфоны. К слову, стоимость чипа A18 составляет ~$45. Наиболее логичный для компании сценарий — повышение прайса на $150-200.