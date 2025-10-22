Эксперты назвали главную причину подорожания новых iPhone в 2026 году

Портал China Times, ссылаясь на источники в цепочке поставок, поделился информацией о повышении цен на все будущие модели iPhone из-за подорожания стоимости производства главного компонента.

Согласно утечке, чип Apple A20, разработанный для моделей iPhone 18, обойдётся Apple на 50% дороже всех предшествующих процессоров. Он станет первым 2-нанометровым чипом, и ляжет в основу последующих чипов серии M6. Все предыдущие три поколения чипов серии A были основаны на 3-нм техпроцессе TMSC, поэтому переход на 2-нм обеспечит существенный буст производительности и снижение энергопотребления.

TSMC объяснила повышение цен высокими капитальными затратами на новый техпроцесс и отсутствием стратегий дисконтирования, пока доходность всё ещё находится на ранней стадии приемлемого уровня. Поставщики ожидают, что цена флагманских мобильных чипов, изготовленных по 2-нм техпроцессу составит около $280 за единицу.

Получается, что чип A20 станет самым дорогим компонентом iPhone и серьёзно скажется на рентабельности Apple, если компания решит не повышать цены на смартфоны. К слову, стоимость чипа A18 составляет ~$45. Наиболее логичный для компании сценарий — повышение прайса на $150-200.
MacRumors
Комментарии

+9
kalexan
Да просто у Кука хронический приступ жадности уже... При минимальных затратах думающего вещества он даже не удосуживается хоть одну нормальную презентацию новых устройств провести!
Вчера в 21:27
