Эксперты назвали ноутбуки, над которыми россиянам точно не стоит есть и пить



В России возникла серьезная нехватка запчастей для популярных ноутбуков. Об этом рассказали в «Известиях».



Согласно источнику, мастерские по ремонту ноутбуков и электроники в разных частях России массово жалуются на дефицит запчастей. В частности, нехватка затронула бренды ASUS, Acer, HP, Lenovo и Huawei. Apple MacBook тоже оказался в этом «черном» списке.



На текущий момент сервисам сложно ремонтировать перечисленные бренды ноутбуков. Если срок гарантийного обслуживания на устройство истек, то у пользователя могут возникнуть серьезные проблемы и задержки с ремонтом.



Мастера по ремонту ноутбуков говорят, что самая частая поломка в нем — это клавиатура. Люди часто употребляют пищу и напитки в непосредственной близости от нее — в результате клавиши нередко оказываются залиты чем-то липким или жирным, либо же под ними скапливается много крошек, которые со временем выводят клавиатуру из строя.



Ситуация с наличием клавиатур на разные модели ноутбуков в России довольно грустная. В техподдержке Huawei сообщили, что, например, для MateBook X Pro 2020 на всю страну есть всего две клавиатуры — они находятся в двух сервисах Москвы и Санкт-Петербурга.



Несколько частных сервисов сообщили, что у них пропал контакт с представителями HP, поэтому приходится брать запчасти через Китай — сроки ожидания в таких случаях составляют 4-6 недель. Похожая ситуация с компонентами для Acer, ASUS и Lenovo, причем некоторые запчасти не найти даже под заказ.



Ситуация с ремонтом MacBook обстоит чуть лучше, поскольку Apple продолжает поставлять запчасти и подменные аппараты для исполнения гарантийных обязательств. Что касается неофициальных сервисов, то они отмечают, что зачастую даже не могут знать заранее о наличии или отсутствии запчастей на складах — эта информация отображается лишь после оформления конкретного заказа.



Мастера рекомендуют в ближайшее время поберечь свои ноутбуки, и особенно клавиатуры — лучше не принимать пищу, работая за ними, и вообще не держать рядом никаких жидкостей.