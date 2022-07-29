Ноутбуки Ремонт Россия

Эксперты назвали ноутбуки, над которыми россиянам точно не стоит есть и пить

Олег

Ноутбук сломался


В России возникла серьезная нехватка запчастей для популярных ноутбуков. Об этом рассказали в «Известиях».

Согласно источнику, мастерские по ремонту ноутбуков и электроники в разных частях России массово жалуются на дефицит запчастей. В частности, нехватка затронула бренды ASUS, Acer, HP, Lenovo и Huawei. Apple MacBook тоже оказался в этом «черном» списке.

На текущий момент сервисам сложно ремонтировать перечисленные бренды ноутбуков. Если срок гарантийного обслуживания на устройство истек, то у пользователя могут возникнуть серьезные проблемы и задержки с ремонтом.

Мастера по ремонту ноутбуков говорят, что самая частая поломка в нем — это клавиатура. Люди часто употребляют пищу и напитки в непосредственной близости от нее — в результате клавиши нередко оказываются залиты чем-то липким или жирным, либо же под ними скапливается много крошек, которые со временем выводят клавиатуру из строя.

Ситуация с наличием клавиатур на разные модели ноутбуков в России довольно грустная. В техподдержке Huawei сообщили, что, например, для MateBook X Pro 2020 на всю страну есть всего две клавиатуры — они находятся в двух сервисах Москвы и Санкт-Петербурга.

Несколько частных сервисов сообщили, что у них пропал контакт с представителями HP, поэтому приходится брать запчасти через Китай — сроки ожидания в таких случаях составляют 4-6 недель. Похожая ситуация с компонентами для Acer, ASUS и Lenovo, причем некоторые запчасти не найти даже под заказ.

Ситуация с ремонтом MacBook обстоит чуть лучше, поскольку Apple продолжает поставлять запчасти и подменные аппараты для исполнения гарантийных обязательств. Что касается неофициальных сервисов, то они отмечают, что зачастую даже не могут знать заранее о наличии или отсутствии запчастей на складах — эта информация отображается лишь после оформления конкретного заказа.

Мастера рекомендуют в ближайшее время поберечь свои ноутбуки, и особенно клавиатуры — лучше не принимать пищу, работая за ними, и вообще не держать рядом никаких жидкостей. 



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Источник:
Известия
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Комментарии

+70
MusicXpess
А ещё мастера рекомендуют перейти на счёты:)
Сегодня в 11:40
#
+3783
Gabriel MusicXpess
99% просто не смогут перейти на счёты , мозгов не хватит.
Про логарифмическую линейку даже боюсь писать , там ещё нужно образование, да и саму линейку двигать надо, а все только клацать по кнопкам умеют.)
2 часа назад в 16:04
#
kardigan
+2633
kardigan
Выкалупывать вермишель из клавиатуры это ещё пол дела, а вот последствия от пролитого кофейка, или пивасика обозначатся в любом случае, какой бы ноутбук не был. При чем проявится это не сразу.
Сегодня в 11:43
#
+142
Sprut
Ну да, они же именно для этого и существуют, чтобы над ними есть…
Сегодня в 11:46
#
tellurian
+4184
tellurian
Замена батарейки на МВр2017 года АСЦ попросили 25000₽.
Батарейка стоит 3000₽, идёт сразу с клейкой лентой.
Заменить модно самому или в другом сервисе за 2-3000₽.
Сегодня в 13:29
#
Олег Воронин
+2437
Олег Воронин tellurian
Общеизвестно, что авторизованные сервисы меняют не аккумулятор, а всю нижнюю половину макбука, за исключением материнской платы (перекидывается в новый корпус).
Так что 25 тысяч рублей стоит половина ноутбука, а не один лишь аккумулятор.

Я уже молчу о качестве оригинальной батарейки против китайской за 3000 с клейкой лентой.
Сегодня в 13:35
#
+3783
Gabriel Олег Воронин
И где же производится батарея которую ставит сервис за 25000₽?
Сегодня в 13:47
#
Олег Воронин
+2437
Олег Воронин Gabriel
На заводах Apple, под строгим контролем качества и пропорций внутреннего химического состава.

«Всё делается в Китае» — это «пенсионерский» подкол. Лучше не используйте его.
Сегодня в 14:15
#
tellurian
+4184
tellurian Олег Воронин
У Apple нет своих заводов.
Ставил коллега такую батарейку, 5 лет полёт нормальный.
Нет уверенности, что в АСЦ поставят иную.
Тут ваш коллега тоже сам менял у себя тоже в не официальном сервисе.
А менять батарейку за половину цены такого ноута на вторичен вверх глупости.
Сегодня в 14:24
#
+3783
Gabriel Олег Воронин
Да, да точно. На специальной линии, секретной.)))
Нет у Эппл заводов.
Смотрите. Есть производитель , он производит акб и у него есть контракты с Эппл , Самсунг и ещё с кучей Заказчиков. Эппл не производитель- Эппл заказчик.
Такой акб может сделать кто угодно ( это не процессор), но далеко не все, а точнее единицы могу дать большой объём.
Есть так же и сторонние заказчики с небольшими объемами.
Простой пример. Крупные автопроизводители не производят сами многие запчасти и расходники к своей продукции, они их заказывают. Производитель присваивает им каталоговые номера соответствующие сервисным каталогам запчастей. И упаковывает их в красивые коробки с надписями Мерседес , БМВ, Ауди и т.д. Так же производитель продаёт все это в обычной упаковке и всем желающим. Это бизнес и у каждого он свой. Я занимался завозом и продажей всего этого добра для всевозможной техники.
Сегодня в 14:49
#
+160
iroccka Олег Воронин
заводы Apple есть... а Кук то не знаетза такое высказывание гнать надо недотехноблогера с техноресурса
Сегодня в 15:05
#
+3783
Gabriel
Есть несколько простых правил, касающихся приема пищи, которым учат ещё в детстве.
Если вас не научили, то можно есть даже над телевизором.)
Сегодня в 13:52
#
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