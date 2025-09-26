Эксперты не верят своим глазам: разве камеры iPhone 17 Pro могут так тащить?

Создатели культовых приложений Halide и Kino — портал Lux — протестировали камеры iPhone 17 Pro, и получили очень неожиданные результаты. Хотя Apple прокачала во флагмане телеобъектив, доработала постобработку и предложила расширенные возможности для фото и видео, но и без спорных моментов не обошлось.
Основная камера и ультраширик почти не изменились в сравнении с iPhone 16 Pro. Это те же сенсоры и оптика, но Apple подтянула постобработку. Особенно заметен прогресс на кроп-режимах: раньше алгоритмы часто мылили кадр, теперь изображение выглядит натуральнее.
Обработка стала ключевым фактором. Apple использует глубокое обучение для «демозаики квадропикселей», что помогает выдавать более детализированные и цветовые точные кадры. Однако алгоритмы не всегда ведут себя идеально: шумодав иногда съедает тени, а на телефото заметны «цифровые следы». При этом улучшенные методы привязаны к новому чипу и сенсорам, поэтому на прошлых моделях iPhone они не появятся. Хотите фоткать лучше — покупайте 17 Pro.
Видеосъёмка тоже прокачалась. iPhone 17 Pro поддерживает Open Gate, ProRes RAW, Apple Log 2 и Genlock. Для профессионалов это серьёзные инструменты, а в паре с приложением Kino даже сложные форматы становятся доступными без необходимости глубоко разбираться в цветокоррекции или настройках затвора. Обычным пользователям в это даже не стоит погружаться.
Что в итоге? Авторы обзора отметили, что iPhone 17 Pro Max — заметный шаг вперёд прежде всего в телефото и алгоритмах обработки. Главный апгрейд касается возможностей зума и стабилизации, тогда как основная и ультраширокая камеры остались прежними. Новинка показывает, что Apple делает ставку на софт и вычислительную фотографию, превращая смартфон не просто в камеру, а в инструмент для творцов и прочих создателей контента.