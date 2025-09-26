Эксперты не верят своим глазам: разве камеры iPhone 17 Pro могут так тащить?







Создатели культовых приложений Halide и Kino — портал Lux — протестировали камеры iPhone 17 Pro, и получили очень неожиданные результаты. Хотя Apple прокачала во флагмане телеобъектив, доработала постобработку и предложила расширенные возможности для фото и видео, но и без спорных моментов не обошлось.

Главное новшество — обновлённый телеобъектив. Apple впервые поставила сенсор на 48 Мп, который физически на 56% крупнее прежнего. Это позволило реализовать режим «центр-кропа», который выдаёт качество, близкое к оптическому зуму. По сути, смартфон теперь предлагает пользователю 2x, 4x и даже 8x масштабирование без ощутимой потери детализации. Вдобавок Apple усилила стабилизацию на больших фокусных расстояниях, хотя при съёмке движущихся объектов всё ещё заметны артефакты.Фронтальная камера тоже изменилась. Здесь установлен квадратный сенсор на 24 Мп, а система Center Stage автоматически подстраивает кадр, удерживая пользователя в центре. По факту используется не весь сенсор, но благодаря умному кадрированию картинка выглядит максимально естественно.Основная камера и ультраширик почти не изменились в сравнении с iPhone 16 Pro. Это те же сенсоры и оптика, но Apple подтянула постобработку. Особенно заметен прогресс на кроп-режимах: раньше алгоритмы часто мылили кадр, теперь изображение выглядит натуральнее.Новый интерфейс камеры даёт быстрый доступ к шести режимам: 0,5x, 1x, 2x, 4x, 8x и макро. Авторы обзора отмечают, что особенно сильным оказался режим 2x — качество почти не уступает оптике. При этом 8x зум впечатляет, но работает он прямо на пределе возможностей даже с мощной стабилизацией.Обработка стала ключевым фактором. Apple использует глубокое обучение для «демозаики квадропикселей», что помогает выдавать более детализированные и цветовые точные кадры. Однако алгоритмы не всегда ведут себя идеально: шумодав иногда съедает тени, а на телефото заметны «цифровые следы». При этом улучшенные методы привязаны к новому чипу и сенсорам, поэтому на прошлых моделях iPhone они не появятся. Хотите фоткать лучше — покупайте 17 Pro.Видеосъёмка тоже прокачалась. iPhone 17 Pro поддерживает Open Gate, ProRes RAW, Apple Log 2 и Genlock. Для профессионалов это серьёзные инструменты, а в паре с приложением Kino даже сложные форматы становятся доступными без необходимости глубоко разбираться в цветокоррекции или настройках затвора. Обычным пользователям в это даже не стоит погружаться.Что в итоге? Авторы обзора отметили, что iPhone 17 Pro Max — заметный шаг вперёд прежде всего в телефото и алгоритмах обработки. Главный апгрейд касается возможностей зума и стабилизации, тогда как основная и ультраширокая камеры остались прежними. Новинка показывает, что Apple делает ставку на софт и вычислительную фотографию, превращая смартфон не просто в камеру, а в инструмент для творцов и прочих создателей контента.