Эксперты подтвердили надежность онлайн-платформ для покупки автомобиля

Олег

Avito


Все крупнейшие цифровые площадки, на которых дилеры размещают объявления о продаже автомобилей, сфокусированы на решении общих задач. Они стремятся сделать автомобильный рынок максимально прозрачным, комфортным и безопасным для продавцов и покупателей, следует из анализа, проведенного Центром цифровой экспертизы Роскачества и Союзом автомобильных дилеров (имеется в распоряжении «Известий»).

В ходе исследования было рассмотрено 90 объявлений на крупнейших платформах. Также эксперты посетили 45 автодилеров в Москве, чтобы проверить соответствует ли информация в объявлении реальной ситуации.

«Все крупнейшие цифровые площадки Рунета, на которых дилеры размещают объявления о продаже автомобилей, на данный момент сфокусированы на решении одних и тех же задач. Они стремятся сделать автомобильный рынок максимально прозрачным, комфортным и безопасным для продавцов и покупателей. У каждой из площадок есть свои преимущества для обеих сторон, они по-своему подходят к достижению этой цели. Поэтому вне зависимости от результата исследования, доверять пользователи могут каждой из интернет-площадок, выбирая наиболее удобный и соответствующий предпочтениям сервис», — подчеркнул руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко. 

Исследователи отметили, что сайт «Авито» наиболее инклюзивен - адаптирован в том числе для слабовидящих пользователей. Сайт сервиса «Дром» был отмечен как предлагающий наиболее полный перечень необходимых для принятия решения о покупке фото. Сайты «Авто.ру» и «Авито Авто» предлагают пользователю подробные инструкции по оформлению сделки, с описанием условий импорта и возможных рисков. Также у этих сайтов отмечена высокая скорость ответа службы поддержки (в течение 5 минут).

«Наша работа по совершенствованию сервисов Авито Авто находит живой отклик у пользователей - это подтверждается и внутренними, и внешними исследованиями, в том числе и Роскачества. Мы уделяем большое внимание безопасности пользователей на платформе - это запуск верификации через Госуслуги и банковские сервисы,и безопасная среда для общения внутри платформы, и честная история автомобиля, доступная в Автотеке. Также мы поддерживаем удобство пользования приложением, уделяем внимание инклюзивности платформы» — комментирует Вадим Иванов, директор направления «Автомобили» в Авито Авто. 

Ранее популярность онлайн-сервисов для продажи автомобилей подтвердил опрос агентства «Автостат». В январе 2024 года 66,7% респондентов подтвердили, что нашли машину на «Авито Авто», 21,7 использовали Drom.ru, а 9,7% «Авто.ру».

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Комментарии

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tree
Кто эти эксперты? Блохеры которым платят за рекламу.
час назад в 16:57
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