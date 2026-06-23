Эксперты предупреждают, что покупка складного iPhone Ultra может обернуться потерей тысячи долларов
Первый складной iPhone обещает стать одним из самых дорогих устройств Apple. Компания его ещё даже не представила официально, но эксперты уже предупреждают потенциальных покупателей о возможных финансовых рисках.
Аналитики SellCell изучили рынок складных смартфонов и пришли к выводу, что именно такие устройства теряют стоимость быстрее всего. В среднем за первый год эксплуатации складные модели дешевеют на 64,6%, тогда как обычные смартфоны теряют около 55% своей первоначальной цены.
Если слухи о стоимости iPhone Ultra в $2000 подтвердятся, ситуация может оказаться особенно неприятной для тех, кто захочет протестировать новинку, а затем продать ее через год. По расчетам SellCell, при сохранении текущих тенденций складной iPhone потеряет почти $1300 за первые 12 месяцев после покупки.
Впрочем, у Apple есть важное преимущество перед конкурентами. Смартфоны компании, как правило, гораздо лучше сохраняют цену на вторичном рынке. Например, обычный iPhone 16 спустя год удерживает более половины своей первоначальной стоимости, а iPhone 16 Pro Max с накопителем на 256 Гбайт сохраняет около 56% цены. Но даже в таком случае потенциальные потери владельца iPhone Ultra могут приблизиться к отметке в $1000.
Именно поэтому первый складной смартфон Apple может стать одним из самых рискованных устройств компании с точки зрения перепродажи. Высокая стартовая цена, новый форм-фактор и неопределенный спрос превратят покупку iPhone Ultra в эксперимент, который обойдется значительно дороже, чем покупка обычного iPhone Pro или Pro Max.
Кстати, недавно у нас выходила отдельная статья, почему не стоит покупать Fold в качестве основного смартфона. Очень рекомендуем прочитать, если вы планируете брать iPhone Ultra или Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra этой осенью.
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