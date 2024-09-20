Эксперты рассказали, за какие переводы банки блокируют карты

Александр



С недавнего времени банки стали гораздо активнее следить за денежными переводами — и при малейшем подозрении блокируют доступ к дистанционному обслуживанию. Таковы новые требования законодательства, которое теперь обязывает банки возвращать клиентам похищенные средства, если они не предприняли попытку предупредить клиента о сомнительной операции.

При выявлении сомнительного перевода банки обычно просто блокируют вход в мобильное приложение, но бывают и более строгие меры — например, временная блокировка карты и счёта целиком. В первом случае решить проблемы обычно можно простым звонком в поддержку, а во втором может потребоваться визит в офис банка с паспортом.

Эксперты рассказали, каких рекомендаций Центробанка придерживаются банки при мониторинге операций своих клиентов и за переводами каких сумм может последовать блокировка. Вот что они считают подозрительным:

— Перевод или получение более 100 тысяч рублей в сутки
— Перевод или получение более 1 миллиона рублей в месяц
— Более 30 исходящих или входящих переводов в сутки
— Более 10 получателей средств в сутки
— Более 50 получателей средств в месяц
— Слишком быстрый перевод только что полученных средств (прошло несколько минут между зачислением и отправкой)
— Использование карты только для переводов, без других трат (покупки в магазинах, платежи за ЖКХ и пр.)
— Средний остаток на карте в течение недели менее 10% от среднедневного объёма операций

О сомнительных операциях банки обязаны оповещать Центробанк и Росфинмониторинг, а далее гражданином могут заинтересоваться правоохранительные органы, если вдруг заподозрят его в мошенничестве, незаконном предпринимательстве или отмывании преступных средств.

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