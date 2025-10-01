Эксперты разочарованы: AirPods Pro 3 абсолютно невозможно починить







Специалисты iFixit разобрали новые наушники Специалисты iFixit разобрали новые наушники Apple AirPods Pro 3 , чтобы увидеть их внутренние изменения и отличия от прошлого поколения.

В ходе разборки эксперты наглядно показали под микроскопом новые насадки с пенным наполнителем — небольшой слой пены расположен в верхней части наушника, где он соприкасается с ухом.Внутри AirPods установлен аккумулятор ёмкостью 0,221 Вт·ч, а в кейсе — один аккумулятор ёмкостью 1,334 Вт·ч. Для сравнения: в кейсе AirPods Pro 2 было два аккумуляторных элемента. Это изменение объясняет, почему время автономной работы сократилось с 30 до 24 часов.Кроме того, в кейсе AirPods Pro 3 используется меньше редкоземельных магнитов, но они расположены в разных местах, чтобы гарантировать корректную работу зарядок MagSafe и Qi 2. Мать-природа одобряет этот подход.Чтобы изучить другие компоненты AirPods Pro 3, специалисту iFixit пришлось их уничтожить, поскольку Apple не предусматривала их ремонт. Эксперт отметил, что замена аккумулятора настолько сложна, что многие ремонтные мастерские даже не будут пытаться это сделать. В любом случае придётся повредить пластик наушников.Из-за необходимости использования специального оборудования и невозможности отремонтировать наушники и корпус без повреждений, AirPods Pro 3 получили оценку 0 из 10 по шкале ремонтопригодности iFixit.