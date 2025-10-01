Эксперты разочарованы: AirPods Pro 3 абсолютно невозможно починить

Фархад

AirPods

Специалисты iFixit разобрали новые наушники Apple AirPods Pro 3, чтобы увидеть их внутренние изменения и отличия от прошлого поколения.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

В ходе разборки эксперты наглядно показали под микроскопом новые насадки с пенным наполнителем — небольшой слой пены расположен в верхней части наушника, где он соприкасается с ухом.

Внутри AirPods установлен аккумулятор ёмкостью 0,221 Вт·ч, а в кейсе — один аккумулятор ёмкостью 1,334 Вт·ч. Для сравнения: в кейсе AirPods Pro 2 было два аккумуляторных элемента. Это изменение объясняет, почему время автономной работы сократилось с 30 до 24 часов.

Кроме того, в кейсе AirPods Pro 3 используется меньше редкоземельных магнитов, но они расположены в разных местах, чтобы гарантировать корректную работу зарядок MagSafe и Qi 2. Мать-природа одобряет этот подход.

Чтобы изучить другие компоненты AirPods Pro 3, специалисту iFixit пришлось их уничтожить, поскольку Apple не предусматривала их ремонт. Эксперт отметил, что замена аккумулятора настолько сложна, что многие ремонтные мастерские даже не будут пытаться это сделать. В любом случае придётся повредить пластик наушников.

Из-за необходимости использования специального оборудования и невозможности отремонтировать наушники и корпус без повреждений, AirPods Pro 3 получили оценку 0 из 10 по шкале ремонтопригодности iFixit.
1
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Источник:
MacRumors
Cсылки по теме:
Таким будет iPhone Fold. Нравится?
Вторичность iPhone Air проявилась там, откуда совсем не ждали
Apple выпустила новые наушники Powerbeats Fit

Рекомендации

Рекомендации

Спасибо санкциям: пора удалить все банковские приложения с iPhone и перейти на кое-что получше
Wildberries запустил сервис такси, но есть нюанс
Водители в РФ нашли идеальную замену Hyundai Solaris и Creta и массово переходят на нее
Wildberries начал выдавать банковскую карту всем желающим. Как она выглядит и в чём её преимущества и недостатки?

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

+52
makc80
iFixit наймите одного китайца, и он вам покажет как ремонтировать)))
Вчера в 20:42
#
tellurian
+2645
tellurian
Одноразовые устройства.
Вчера в 20:47
#
+942
Paspartu
Первые прошки 6 лет работают, вторые 3 года
Их незачем чинить
19 минут назад
#