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Эксперты восхитились показаниями датчиков Apple Watch — похоже, им можно доверять

Олег

Apple Watch


В Канаде провели исследование точности показаний, которые фиксируют биометрические датчики Apple Watch. Об этом сообщает MacRumors.

Согласно источнику, эксперты из Университета Ватерлоо в Канаде провели эксперимент, чтобы узнать, насколько точны показания, собираемые Apple Watch. В частности, исследователи проверяли достоверность датчика ЭКГ и хотели узнать, могут ли часы измерять уровень стресса. Для тестов была выбрана модель Series 6; кроме того, сотрудники университета создали интерактивную модель измерения и прогнозирования уровня стресса, в которую собирались включить данные с часов.

Результаты оказались довольно вдохновляющими: эксперты заключили, что данные, которые собирают Apple Watch, позволяют с «высоким уровнем точности» измерять и прогнозировать уровень стресса. Вкупе с данными о сне и активности «яблочные» часы облалают «многообещающим потенциалом» для таких измерений.

В завершение исследователи сообщили, что Apple Watch Series 6 и новее можно использовать для оказания помощи пациентам с психическими расстройствами, когда Apple добавит в приложение «Здоровье» функцию измерения уровня стресса. 

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Источник:
MacRumors
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