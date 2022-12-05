Эксперты выявили 6 «цифровых суеверий» россиян. Такие странные!

Эксперты «Лаборатории Касперского» провели опрос и выявили несколько ошибочных тезисов, в которые верят многие жители России. Они назвали это «цифровыми суевериями».
Согласно исследованию, больше всего россиян — 75% опрошенных — уверены, что по телефону ни в коем случае нельзя отвечать «Да» или «Нет» незнакомым людям. Они считают, что мошенники запишут их ответ и используют его для голосовой идентификации в их банке. На самом деле, говорят эксперты, это практически невозможно: голос для подтверждения операций используют далеко не все банки, и даже в них он является лишь одним из нескольких факторов подтверждения личности.
Другое популярное заблуждение, в которое верят 60% опрошенных людей, касается легальности веб-сайтов. Респонденты уверены, что если на сайте есть значок HTTPS, то он на 100% легальный и не поддельный. На самом же деле использование всего лишь HTTPS обеспечивает шифрование соединения между сервером и пользователем, и никак не подтверждает подлинность сайта.
Помимо этого, 57% россиян верят, что откат до заводских настроек навсегда и полностью очищает данные на смартфоне (на самом деле лишь сбрасывает настройки на первоначальные). 53% считают, что нельзя нажимать цифры 1 или 2 при обзвоне. Еще 50% уверены, что без подключения к интернету невозможно «поймать» вирус и 32% опрошенных безоговорочно доверяют режиму «инкогнито», считая, что он обеспечивает полную анонимность (на самом деле провайдер видит все действия, совершаемые в анонимном режиме).