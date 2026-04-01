Вышло экстренное обновление iOS 18

Фархад


Компания Apple выпустила уникальное обновление для устройств, все еще работающих под управлением iOS 18, чтобы защитить их от уязвимости DarkSword. Она может незаметно захватить полный контроль над iPhone, если владелец посетит веб-сайт с вредоносным кодом.

Удивительно, что Apple решила выпустить критическое обновление специально для защиты уязвимых пользователей на iOS 18, которые сознательно решили не обновляться до iOS 26 из-за дизайна Liquid Glass. Видимо, в компании осознают масштабность и серьёзность эксплойта.

Это уже второй случай за последние несколько недель, когда Apple выпускает критическое обновление для iPhone с устаревшим ПО. 11 марта Apple выпустила патч для защиты пользователей от другого инструментария для взлома iOS, известного как Coruna. В индустрии кибербезопасности практика защиты более старой версии операционной системы известна как «бэкпорт», но Apple обычно так не делает, если более новая версия iOS уже оснащена встроенной защитой.

По данным Google, DarkSword использовался различными хакерскими группами для взлома iPhone пользователей в Малайзии, Саудовской Аравии, Турции и других странах. На прошлой неделе набор эксплойтов был опубликован в репозитории с открытым исходным кодом GitHub, что еще больше повышает вероятность его использования злоумышленниками.

К слову, устройства на iOS 26.4 уже защищены от DarkSword, поэтому переживать не стоит.
Источник:
MacRumors
Cсылки по теме:
50 лет революций Apple: от гаража до капитализации в триллионы и iPhone в каждом кармане
Мошенники придумали схемы с картами для пополнения Apple ID
Эти три девайса Apple больше никому не нужны, и вот почему

Такой будет iOS 27, и ее захотят все
9 причин дождаться iPhone 18 Pro и даже не смотреть на iPhone 17 Pro
Это неофициальное приложение YouTube гораздо лучше стандартного. Забирайте и наслаждайтесь!
Просто пушка за 2 тысячи рублей. Вышла камера видеонаблюдения Xiaomi Smart Camera 3 3K с ИИ-отслеживанием

Bykolev
Как в ноябре установил 18.7.2, так никаких обновлений не прилетало (11 pm).
1 апреля 2026 в 22:05
starii Bykolev
надо пролистнуть экран с обновлением до самого конца, оно там спрятано
1 апреля 2026 в 23:50
Bykolev starii
Я понял. В пункте Автообновление у меня было выбрано: 18 Public Beta, чтобы iOS 26 не прилетала, но и обновления iOS 18 тоже почему-то заморозились на 18.7.2. Когда выбрал Выкл. в Автообновлении, прилетела iOS 26, но при этом внизу была предложена и 18.7.7.
2 апреля 2026 в 07:25
