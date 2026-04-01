Вышло экстренное обновление iOS 18

Компания Apple выпустила уникальное обновление для устройств, все еще работающих под управлением iOS 18, чтобы защитить их от уязвимости DarkSword. Она может незаметно захватить полный контроль над iPhone, если владелец посетит веб-сайт с вредоносным кодом.

Удивительно, что Apple решила выпустить критическое обновление специально для защиты уязвимых пользователей на iOS 18, которые сознательно решили не обновляться до iOS 26 из-за дизайна Liquid Glass. Видимо, в компании осознают масштабность и серьёзность эксплойта.Это уже второй случай за последние несколько недель, когда Apple выпускает критическое обновление для iPhone с устаревшим ПО. 11 марта Apple выпустила патч для защиты пользователей от другого инструментария для взлома iOS, известного как Coruna. В индустрии кибербезопасности практика защиты более старой версии операционной системы известна как «бэкпорт», но Apple обычно так не делает, если более новая версия iOS уже оснащена встроенной защитой.По данным Google, DarkSword использовался различными хакерскими группами для взлома iPhone пользователей в Малайзии, Саудовской Аравии, Турции и других странах. На прошлой неделе набор эксплойтов был опубликован в репозитории с открытым исходным кодом GitHub, что еще больше повышает вероятность его использования злоумышленниками.К слову, устройства на iOS 26.4 уже защищены от DarkSword, поэтому переживать не стоит.