Эльдар Муртазин: «России нужно забыть о 5G»



Иллюстрация freepik



Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин подробно Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин подробно рассказал , почему масштабное развёртывание сетей связи пятого поколения в России откладывается на неопределённый срок, и в ближайшие годы ждать его не стоит. Несмотря на амбициозные планы, заложенные в государственной дорожной карте ещё несколько лет назад, проект столкнулся с непреодолимым комплексом технологических, экономических и регуляторных препятствий.

Изначально программа развития 5G была тесно связана с задачей импортозамещения и предполагала создание полностью отечественного оборудования. Однако приоритеты сместились: к 2022 году стало ясно, что первоочередной задачей является не создание 5G, а налаживание производства собственных базовых станций для существующих сетей 4G. Операторы были вынуждены подписать многолетние контракты на их поставку, что отвлекло ресурсы и время от разработки следующего поколения.Ключевой удар по перспективам 5G нанёс провал аукциона на наиболее востребованные частотные диапазоны в июле 2025 года. Ни один оператор связи не проявил интереса к лотам, после покупки которых придётся вкладывать ещё десятки миллиардов рублей. Причина — жёсткие и невыполнимые условия лицензии: построить 25 тысяч станций, покрыть 16 городов-миллионников и использовать исключительно российское оборудование, которого в серийном производстве попросту нет.Экономика проекта также не сходится. Строительство сетей 5G требует как минимум втрое больше базовых станций на единицу площади по сравнению с 4G, что влечёт колоссальные строительные и эксплуатационные расходы. При этом средний тариф на рынке сотовой связи упал до 300 рублей в месяц, что делает невозможным окупаемость гигантских инвестиций. Операторы, чьи финансовые показатели и без того ухудшаются из-за ценовой войны и затрат на импортозамещение, не видят в 5G коммерческого смысла.Государственное финансирование проекта было радикально сокращено, а в конце 2025 года появилась информация о полном прекращении бюджетных вливаний в разработку базовых станций. Существующая дорожная карта фактически признана невыполнимой.Таким образом, вместо прорыва в 5G индустрия и государство сосредоточились на сложнейшей задаче — переходе сетей 4G на отечественное оборудование. Параллельно тянуть два этих масштабных проекта страна не в состоянии. Будущее 5G в России теперь зависит от принципиального пересмотра всей стратегии, включая перераспределение частотного спектра, создание новых экономических условий для операторов и поиск гибридных технологических решений.