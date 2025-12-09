Top.Mail.Ru

Мы используем файлы cookie. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете согласие на их использование и обработку персональных данных.

Эльдар Муртазин: «России нужно забыть о 5G»

Александр

Иллюстрация freepik

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин подробно рассказал, почему масштабное развёртывание сетей связи пятого поколения в России откладывается на неопределённый срок, и в ближайшие годы ждать его не стоит. Несмотря на амбициозные планы, заложенные в государственной дорожной карте ещё несколько лет назад, проект столкнулся с непреодолимым комплексом технологических, экономических и регуляторных препятствий.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Изначально программа развития 5G была тесно связана с задачей импортозамещения и предполагала создание полностью отечественного оборудования. Однако приоритеты сместились: к 2022 году стало ясно, что первоочередной задачей является не создание 5G, а налаживание производства собственных базовых станций для существующих сетей 4G. Операторы были вынуждены подписать многолетние контракты на их поставку, что отвлекло ресурсы и время от разработки следующего поколения.

Ключевой удар по перспективам 5G нанёс провал аукциона на наиболее востребованные частотные диапазоны в июле 2025 года. Ни один оператор связи не проявил интереса к лотам, после покупки которых придётся вкладывать ещё десятки миллиардов рублей. Причина — жёсткие и невыполнимые условия лицензии: построить 25 тысяч станций, покрыть 16 городов-миллионников и использовать исключительно российское оборудование, которого в серийном производстве попросту нет.

Экономика проекта также не сходится. Строительство сетей 5G требует как минимум втрое больше базовых станций на единицу площади по сравнению с 4G, что влечёт колоссальные строительные и эксплуатационные расходы. При этом средний тариф на рынке  сотовой связи упал до 300 рублей в месяц, что делает невозможным окупаемость гигантских инвестиций. Операторы, чьи финансовые показатели и без того ухудшаются из-за ценовой войны и затрат на импортозамещение, не видят в 5G коммерческого смысла.

Государственное финансирование проекта было радикально сокращено, а в конце 2025 года появилась информация о полном прекращении бюджетных вливаний в разработку базовых станций. Существующая дорожная карта фактически признана невыполнимой.

Таким образом, вместо прорыва в 5G индустрия и государство сосредоточились на сложнейшей задаче — переходе сетей 4G на отечественное оборудование. Параллельно тянуть два этих масштабных проекта страна не в состоянии. Будущее 5G в России теперь зависит от принципиального пересмотра всей стратегии, включая перераспределение частотного спектра, создание новых экономических условий для операторов и поиск гибридных технологических решений.

10
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Cсылки по теме:
Стало известно, за что оператор может заблокировать ваш номер
Часто отключают мобильный интернет? Что делать и как подготовиться
Вне зоны доступа: почему в России отключают мобильный интернет и как жить в новых реалиях

Рекомендации

Рекомендации

«Альфа-банк» перестал работать по всей стране
Российские водители нашли идеальную замену Hyundai Solaris и массово переходят на нее
Стив был неправ: этот девайс не нужен буквально никому, но вы всё равно его купите
«Ростелеком» перестал работать по всей стране

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

tellurian
+2746
tellurian
На один аукцион никто не пришёл.
В октябре отменили второй. Всего две лицензии выставляются.
Ещё нет пользовательских устройств с поддержкой диапазона 4ГЦ.
3.4-3.8 не дают. Он у военных.
Сегодня в 14:46
#
+585
d’Autriche
Неудивительно
Сегодня в 15:23
#
Lord
+671
Lord
Да пусть 4g до ума сначала доведут. А то скорость как у 3g, а то и хуже.
Сегодня в 15:47
#
+694
law
Да щас посути и не надо 5g, чем пользоваться ? В вк сидеть?
Сегодня в 15:51
#
tellurian
+2746
tellurian law
5Г нужен для умного города, датчиков, камер, М2М решений и так далее.
Технология не для простых пользователей.
Сегодня в 16:36
#
+142
olegvl2 tellurian
Ну это тут долго не свтит)
2 часа назад в 16:50
#
+8
Serghei
У нас в Кишинёве уже есть 5G у меня айфон 11 и только покрывает 4G у кого по лучше телефоны пользуются 5G
Сегодня в 16:35
#
YABLOKOFON
+368
YABLOKOFON Serghei
На 11 вроде и не было 5G он с 12 появился
2 часа назад в 16:52
#
+94
slam
Средняя стоимость тарифа 300 руб., вы серьезно? 😂
час назад в 18:25
#
+102
Gntlmn Mthfcng
Вообще есть ощущение, что 5G постигнет судьба 3G. Неоднозначный стандарт. Нигде в мире не смогли его экономически окупить. Требуется сильно больше базовых станций и маленький радиус действия. Если в 6G будут решены эти нюансы, то будет большая отдача и рентабельность от внедрения как это было с 4G
час назад в 18:30
#