Электробайк из аниме «Акира» показали вживую. Скоро он поступит в продажу







Японская дизайнерская студия Ichiban представила ретро-футуристический электромотоцикл, вдохновленный культовой мангой Кацухиро Отомо «Акира». В его основе — эскизы 1982 года. Но в отличие от большинства концептов, этот байк дойдёт до производства. Японская дизайнерская студия Ichiban представила ретро-футуристический электромотоцикл, вдохновленный культовой мангой Кацухиро Отомо «Акира». В его основе — эскизы 1982 года. Но в отличие от большинства концептов, этот байк дойдёт до производства. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Да, это не точная копия мотоцикла Канэды, но общий силуэт, подвеска и красно-белая расцветка отсылают к легендарному дизайну. Угловатый кузов, закрытые колёсные диски, минималистичная приборная панель и неоново-зелёный интерфейс создают эффектный образ в стиле киберпанк. Мощность двухмоторной системы — 5 кВт, разгон до 100 км/ч занимает 3,5 секунды, а режим «Годзиллы» позволяет удерживать эту скорость 10 секунд. Запас хода — 250 км. Зарядка до 70% занимает всего 30 минут.В Ichiban отмечают, что концепт уже вышел на стадию прототипирования. В ближайшие годы эти байки появятся на улицах, но точных сроков и цен пока нет.