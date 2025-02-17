Электробайк из аниме «Акира» показали вживую. Скоро он поступит в продажу

Фархад

Ichiban

Японская дизайнерская студия Ichiban представила ретро-футуристический электромотоцикл, вдохновленный культовой мангой Кацухиро Отомо «Акира». В его основе — эскизы 1982 года. Но в отличие от большинства концептов, этот байк дойдёт до производства.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

https://newatlas.com/motorcycles/ichiban-akira-manga/

Да, это не точная копия мотоцикла Канэды, но общий силуэт, подвеска и красно-белая расцветка отсылают к легендарному дизайну. Угловатый кузов, закрытые колёсные диски, минималистичная приборная панель и неоново-зелёный интерфейс создают эффектный образ в стиле киберпанк. Мощность двухмоторной системы — 5 кВт, разгон до 100 км/ч занимает 3,5 секунды, а режим «Годзиллы» позволяет удерживать эту скорость 10 секунд. Запас хода — 250 км. Зарядка до 70% занимает всего 30 минут.

https://newatlas.com/motorcycles/ichiban-akira-manga/

В Ichiban отмечают, что концепт уже вышел на стадию прототипирования. В ближайшие годы эти байки появятся на улицах, но точных сроков и цен пока нет.
3
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Источник:
New Atlas
Cсылки по теме:
Первый робот-пылесос с роборукой и ИИ поступил в продажу. Цена приятно удивила
Жители России смогут использовать биометрию для посадки на поезд
Apple снова готовит безумно дорогие мониторы

Рекомендации

Рекомендации

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

+932
Ufoer
1 в 1 просто 😂
Сегодня в 16:22
#

Читайте также