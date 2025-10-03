Электрокар Xiaomi уехал от своего владельца без его разрешения (видео)

Фото: Xiaomi



Любопытный и вместе с тем тревожный случай произошел в Китае пару дней назад с владельцем электромобиля Xiaomi SU7. Всё было снято на камеру слежения в коммерческом помещении.

Авто был припаркован перед дверями магазина, а сам водитель находился внутри помещения. Внезапно без видимых причин SU7 трогается с места и уезжает, причем видно, как он выворачивает на проезжую часть, а не просто едет прямо — возможно, перед ним было препятствие.Владелец догнал мятежную машину и обратился в службу поддержки Xiaomi. Там предположили, что водитель сам случайно активировал дистанционный запуск со своего смартфона, однако на видео четко видно, что это не так.Следующее предположение оказалось связано с Apple: якобы iPhone, к которому был привязан аккаунт владельца авто, отправил машине команду «помощь при парковке». Фича позволяет SU7 двигаться самостоятельно, чтобы встать на парковочное место по датчикам, либо выехать с него.На момент публикации новости Xiaomi пока не предоставила никаких дополнительных данных или отчетов по чрезмерно самостоятельной машине. Теоретически такие выходки могут навредить случайным прохожим или другим машинам, ведь достоверно неизвестно, какие датчики задействует SU7, когда катается сама по себе.