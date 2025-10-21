﻿Электронные повестки, 30 дней на явку, откупиться нельзя: какие изменения ждут призывников с этого года

Госдума приняла во втором чтении поправку, увеличивающую срок явки в военкомат по электронной повестке с 20 до 30 дней. Это изменение внесено в закон «О временных мерах, направленных на обеспечение явки по повестке военного комиссариата». Новый порядок предоставляет призывникам больше времени для подготовки к визиту в военкомат, но ужесточает контроль за их учётом.

Третье чтение законопроекта запланировано на 28 октября. После одобрения в Совете Федерации и подписания президентом новые правила вступят в силу, окончательно закрепляя цифровизацию призывной системы и круглогодичный характер призывных мероприятий в России.

Параллельно был одобрен переход к круглогодичному призыву. Теперь медицинские освидетельствования и заседания призывных комиссий будут проводиться постоянно, хотя отправка новобранцев в войска сохранится в традиционные сроки — весной и осенью. По мнению авторов законопроекта, это позволит равномерно распределить нагрузку на призывные пункты.

Военные комиссариаты получили право оформлять выписки из реестра воинского учета, что упрощает процедуру подтверждения военно-учётной информации для граждан и организаций. Это дополнительно укрепляет систему учёта и контроля призывников.

Электронные повестки, работающие через реестр на «Госуслугах», считаются вручёнными автоматически через 7 дней после отправки. Факт ознакомления призывника с уведомлением не имеет значения — юридически повестка считается полученной. За неявку предусмотрены санкции, включая запрет на выезд за границу и ограничения в финансовой сфере.

Осенний призыв 2025 года стал крупнейшим за последние девять лет — планируется призвать 135 тысяч мужчин от 18 до 30 лет. Все они проходят через Единый реестр воинского учета, что исключает возможность «потерять» личное дело, как это практиковалось ранее при бумажном документообороте.

Baza сообщила, что в Москве полностью прекратилась возможность купить военный билет через «серые схемы». Единый пункт призыва на улице Яблочкова оснащён современным оборудованием для оперативной проверки диагнозов, а электронная система учёта делает невозможным манипуляции с личными делами.

Мошенники пытаются использовать новую ситуацию, предлагая оформление военных билетов через регионы с обещанием более лояльных условий. В даркнете продолжают предлагать фиктивные документы за суммы от 650 тысяч до 2,5 миллионов рублей, однако большинство таких предложений — откровенное мошенничество.
