Электронные водительские права окончательно заменят бумажные и пластиковые

Фархад
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Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации подготовило проект постановления правительства, который предусматривает приравнивание электронных водительских прав к физическим аналогам. Соответствующий документ размещён на портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно новому проекту, предъявление прав сотрудникам ДПС через «Госуслуги» будет равносильно пластиковому водительскому удостоверению. В Минцифры считают, что инициатива поможет облегчить процедуру подтверждения водительских прав. 

Предъявление в электронном виде с использованием мобильного приложения ФГИС "Единый портал государственных и муниципальных услуг" сведений, содержащихся в документах, предусмотренных настоящими правилами, приравнивается к предъявлению таких документов. 

Стоит отметить, что пока электронные водительские права работают в тестовом режиме и сотрудник ГИБДД может потребовать предъявить физические документы. Если вы пропустили, то у нас есть подробный гайд — Как предъявлять инспектору ГИБДД электронные права и СТС на смартфоне с iOS и Android.
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Источник:
ТАСС
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Комментарии

+68
bagdan1978
Без бумажки ты какашка
2 часа назад в 22:03
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+94
unfailingsky bagdan1978
В этой стране и с бумажкой тоже.)
2 часа назад в 22:11
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