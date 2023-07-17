Электронные водительские права окончательно заменят бумажные и пластиковые

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации подготовило проект постановления правительства, который предусматривает приравнивание электронных водительских прав к физическим аналогам. Соответствующий документ размещён
на портале проектов нормативных правовых актов.
Согласно новому проекту, предъявление прав сотрудникам ДПС через «Госуслуги» будет равносильно пластиковому водительскому удостоверению. В Минцифры считают, что инициатива поможет облегчить процедуру подтверждения водительских прав.
Предъявление в электронном виде с использованием мобильного приложения ФГИС "Единый портал государственных и муниципальных услуг" сведений, содержащихся в документах, предусмотренных настоящими правилами, приравнивается к предъявлению таких документов.
Стоит отметить, что пока электронные водительские права работают в тестовом режиме и сотрудник ГИБДД может потребовать предъявить физические документы. Если вы пропустили, то у нас есть подробный гайд — Как предъявлять инспектору ГИБДД электронные права и СТС на смартфоне с iOS и Android
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