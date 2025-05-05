Электросамокатчикам хотят установить новый запрет по всей стране





Кикшеринговые компании Кикшеринговые компании выступили с инициативой обязательной верификации пользователей электросамокатов через портал «Госуслуги». Цель — сократить число случаев аренды несовершеннолетними, что прямо запрещено правилами сервисов. По данным МВД, более 30% пострадавших в ДТП с самокатами — подростки 10–17 лет. Минцифры поддержало идею пилотного эксперимента, но для масштабирования инициативы потребуются изменения в законодательстве. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Ранее для доступа к прокату достаточно было привязать банковскую карту в приложении и принять условия оферты, где возрастные ограничения прописаны, но слабо контролируются. Например, Whoosh допускает аренду с 16 лет, а в Москве с 2025 года сервисы обяжут привязывать аккаунты к mos.ru, доступным только совершеннолетним. Однако бизнес настаивает на общефедеральном решении — верификации через «Госуслуги».В случае с Москвой пользователь кикшеринга залогинивается через сайт mos.ru, где достоверно подтверждён его возраст (что позволяет отсечь несовершеннолетних на этапе регистрации в сервисе). В других городах такой проверки нет, а в приложении можно указать любой возраст. Таким образом, запрет на аренду электросамокатов несовершеннолетними формально вроде бы существует, но в реальности его очень легко обойти. Верификация через «Госуслуги» сделает обман кикшеринговых сервисов невозможным.Whoosh, «МТС Юрент» и «Яндекс Go», поддерживают инициативу, отмечая при этом, что все их пользователи за крайне редким исключением соблюдают правила. Верификация, по их мнению, поможет отсечь нарушителей и несовершеннолетних.Минцифры пока не планирует всеобщую верификацию, ссылаясь на необходимость правовых обоснований. Эксперимент возможен в рамках постановления правительства РФ, в котором говорится, что доступ к данным «Госуслуг» предоставляется с согласия пользователя. Эксперты предлагают дополнительные меры: страховку по аналогии с ОСАГО, анализ московского пилота и регистрацию всех СИМ. Минтранс и МВД уже готовят правила обязательного учёта электросамокатов, включая частные, что может стать следующим шагом в регулировании отрасли.