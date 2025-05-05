Электросамокатчикам хотят установить новый запрет по всей стране

Александр


Кикшеринговые компании выступили с инициативой обязательной верификации пользователей электросамокатов через портал «Госуслуги». Цель — сократить число случаев аренды несовершеннолетними, что прямо запрещено правилами сервисов. По данным МВД, более 30% пострадавших в ДТП с самокатами — подростки 10–17 лет. Минцифры поддержало идею пилотного эксперимента, но для масштабирования инициативы потребуются изменения в законодательстве.

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Ранее для доступа к прокату достаточно было привязать банковскую карту в приложении и принять условия оферты, где возрастные ограничения прописаны, но слабо контролируются. Например, Whoosh допускает аренду с 16 лет, а в Москве с 2025 года сервисы обяжут привязывать аккаунты к mos.ru, доступным только совершеннолетним. Однако бизнес настаивает на общефедеральном решении — верификации через «Госуслуги».

В случае с Москвой пользователь кикшеринга залогинивается через сайт mos.ru, где достоверно подтверждён его возраст (что позволяет отсечь несовершеннолетних на этапе регистрации в сервисе). В других городах такой проверки нет, а в приложении можно указать любой возраст. Таким образом, запрет на аренду электросамокатов несовершеннолетними формально вроде бы существует, но в реальности его очень легко обойти. Верификация через «Госуслуги» сделает обман кикшеринговых сервисов невозможным.

Whoosh, «МТС Юрент» и «Яндекс Go», поддерживают инициативу, отмечая при этом, что все их пользователи за крайне редким исключением соблюдают правила. Верификация, по их мнению, поможет отсечь нарушителей и несовершеннолетних.

Минцифры пока не планирует всеобщую верификацию, ссылаясь на необходимость правовых обоснований. Эксперимент возможен в рамках постановления правительства РФ, в котором говорится, что доступ к данным «Госуслуг» предоставляется с согласия пользователя. Эксперты предлагают дополнительные меры: страховку по аналогии с ОСАГО, анализ московского пилота и регистрацию всех СИМ. Минтранс и МВД уже готовят правила обязательного учёта электросамокатов, включая частные, что может стать следующим шагом в регулировании отрасли.
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Комментарии

+1453
Grealex
А откуда тогда в Москве 12-14 летние пацаны на самокатах? Значит мос.ру не панацея.
Вчера в 22:23
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Pavel Nikiforov
+756
Pavel Nikiforov
они бы лучше заставили при активации самоката фоткать его, чтобы видно было номера XD
нет номеров, самокат блочится и передает данные оператору...
а то молодняк уже нашел способы обхода — тупо отдирают наклейки/номера, закрашивают их из баллона и продолжают беспределить.
при фотографировании же вполне можно исключить такой деструктив, тк если закрасить номера после активации, то кик не сможет арендовать следующий пользователь и штраф прилетит предыдущему катану.
Сегодня в 13:29
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0
cptn_ochevidnst Pavel Nikiforov
На каком основании штраф прилетит предыдущему? А презумпция невинности всё, кирдык?))) Мне вот интересно, откуда вы такие берётесь? Ни представления о достоинстве, ни деликатности, ни представления о том, что стучать это плохо по определению. Один хайп и соцсети.
Давайте, может, сразу всем в голову чип воткнем, и будем транслировать все содержимое в прямой эфир?)
Шеринг надо запрещать, и все проблемы тут же низойдут до уровня смерти от упавшего на голову кирпича. И будет как в ДМБ: «Ты видишь суслика?». «Нет». «А он есть».
12 минут назад
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