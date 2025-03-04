Эмейзинг в iOS 18.4: совершенно новые эмодзи, которые вы точно захотите использовать

Олег

iOS 18.4


Компания Apple совсем недавно выкатила свежую, вторую бета-версию iOS 18.4 и в ней было найдено несколько заметных изменений. Среди прочего, дизайнеры добавили в прошивку семь новых пиктограмм эмодзи на разные темы. Вот как они выглядят:

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Фото: MacRumors
Фото: MacRumors 

Эти эмодзи были добавлены в стандартный набор Unicode 16 еще в сентябре 2024 года, однако Apple внесла их в iOS лишь сейчас. Обычно компании требуется время, чтобы привлечь дизайнеров и нарисовать эмодзи в соответствующем стиле.

Из числа новых изображений стоит отметить лицо с мешками под глазами, передающее мысль об усталости и бессоннице, а также редиску — популярный в нашей стране овощ.

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Источник:
MacRumors
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