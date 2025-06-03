Таксист приехал, спрятался и чего-то ждёт? Ему очень хочется, чтобы вы разозлились и нагрубили

Александр


Женщина-таксист поделилась лайфхаком, позволяющим отказываться от дешёвых заказов в «Яндекс Такси» без потери активности. Совет довольно сомнительный — он предполагает провоцирование клиента на словесный конфликт.

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Лайфхак заключается в следующем. Таксист принимает заказ в сервисе «Везёт» (а это даже дешевле, чем «Эконом»), доезжает до клиента, отмечается, что прибыл, а затем отключает на смартфоне геолокацию и припарковывается там, где его не будет видно (например, во дворе соседнего дома). Клиент выходит, не видит машину на указанной точке, начинает нервничать и звонит таксисту или пишет ему в чат. Водитель намеренно не отвечает, а просто ждёт. Когда нервы несостоявшегося пассажира сдают, он пишет что-нибудь грубое, а таксист только этого и ждёт — он звонит в поддержку и жалуется на конфликт. Специалист поддержки читает переписку, видит оскорбление и отменяет заказ с сохранением активности. Таксист уезжает довольным, что ему удалось проучить «бомжа», вызывающего машину по самому дешёвому тарифу, и ждёт более выгодный заказ.



«Везёт» когда-то был самостоятельным агрегатором такси, а после поглощения «Яндексом» стал одним из тарифов «Яндекс Такси». Таксисты приводят в пример расценки: поездка через «Везёт» дальностью 6 км с двумя точками может стоить 195 рублей, а 5 км в «Экономе» с одной точкой 600 рублей. Неудивительно, что многие таксисты ненавидят «Везёт» и стараются игнорировать такие заказы, но «Яндекс Такси» не позволяет это делать без потери активности, если у водителя подключены поездки по «Эконому», поэтому им приходится идти на хитрость и даже подлость.
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Комментарии

kardigan
+4007
kardigan
Совсем ох.. &и уже таксёры.
6 минут назад
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