Энтузиаст показал идеальные iOS-уведомления. А что, так можно было?!

Олег

iOS


Энтузиаст-разработчик обновил свой джейлбрейк-твик для кастомизации уведомлений на iOS. Его идеи не помешало бы учесть самой Apple.

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Девелопер Элиас Сфейр выпустил апдейт для твика SmartNotifications, который принес полноценную поддержку iOS 15 и 16 с установленным безрутовым джейлбрейком. Возможности утилиты существенно превосходят нативные настройки iOS, например:

  • Возможность настройки поведения и параметров уведомлений для каждого приложения.
  • Установка собственных звуков уведомлений для каждого приложения индивидуально — есть 15 предустановленных звуков, и можно импортировать свои.
  • Настройка индивидуальных временных рамок уведомлений для каждого приложения, чтобы, к примеру, блокировать рабочие уведомления во время отдыха и наоборот.
  • Возможность разрешить определенным приложениям обходить беззвучный режим, что позволит всегда получать важные уведомления.
  • Автоматическое отключение всех уведомлений после запуска определенных приложений на своем устройстве — например, во время просмотра YouTube или работы в офисных пакетах.
  • Принудительная вибрация для определенных приложений, даже если переключатель звонка вашего телефона установлен на звонок или в беззвучный режим.
  • Дополнительные параметры светодиодной вспышки — частота мерцаний и так далее.
  • Блокировка уведомлений от определенных контактов из отдельных мессенджеров и социальных платформ.
  • Блокировка уведомлений, содержащих определенные слова или фразы.
  • Отправка фейковых уведомлений самому себе, с произвольным содержанием и отправителем.
  • Отсрочка уведомлений, чтобы они вас не беспокоили, пока вы не будете готовы их увидеть.
  • Удаление кнопки выбора при пролистывании баннеров уведомлений.

Было бы здорово увидеть хотя бы некоторые из этих функций в одной из будущих версий iOS. А установить SmartNotifications iOS16 можно после джейлбрейка смартфона с помощью palera1n или Dopamin. 

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Источник:
iDB
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Комментарии

+57
denisba
Слишком все сложно и много настроек, за это и любим IOS что там нет такого..
Сегодня в 19:18
#
+86
Anatoly076
Чет я пропустил или половина из того что перечислено и так есть! 🤔 Начиная от мерцания, заканчивая индивидуальных звуков и уведомлений для каждого приложения в iOS 17.4 🤔🤔🤔. Может там каким-либо особым способ реализовано? 🤷🏻‍♂️😊
2 часа назад в 19:51
#
tellurian
–918
tellurian Anatoly076
Индивидуальные звуки есть не везде.
2 часа назад в 19:58
#