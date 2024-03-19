Энтузиаст показал идеальные iOS-уведомления. А что, так можно было?!



Энтузиаст-разработчик обновил свой джейлбрейк-твик для кастомизации уведомлений на iOS. Его идеи не помешало бы учесть самой Apple.







Девелопер Элиас Сфейр выпустил апдейт для твика SmartNotifications, который принес полноценную поддержку iOS 15 и 16 с установленным безрутовым джейлбрейком. Возможности утилиты существенно превосходят нативные настройки iOS, например:



