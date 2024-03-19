Энтузиаст показал идеальные iOS-уведомления. А что, так можно было?!

Энтузиаст-разработчик обновил свой джейлбрейк-твик для кастомизации уведомлений на iOS. Его идеи не помешало бы учесть самой Apple.
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Девелопер Элиас Сфейр выпустил апдейт для твика SmartNotifications, который принес полноценную поддержку iOS 15 и 16 с установленным безрутовым джейлбрейком. Возможности утилиты существенно превосходят нативные настройки iOS, например:
- Возможность настройки поведения и параметров уведомлений для каждого приложения.
- Установка собственных звуков уведомлений для каждого приложения индивидуально — есть 15 предустановленных звуков, и можно импортировать свои.
- Настройка индивидуальных временных рамок уведомлений для каждого приложения, чтобы, к примеру, блокировать рабочие уведомления во время отдыха и наоборот.
- Возможность разрешить определенным приложениям обходить беззвучный режим, что позволит всегда получать важные уведомления.
- Автоматическое отключение всех уведомлений после запуска определенных приложений на своем устройстве — например, во время просмотра YouTube или работы в офисных пакетах.
- Принудительная вибрация для определенных приложений, даже если переключатель звонка вашего телефона установлен на звонок или в беззвучный режим.
- Дополнительные параметры светодиодной вспышки — частота мерцаний и так далее.
- Блокировка уведомлений от определенных контактов из отдельных мессенджеров и социальных платформ.
- Блокировка уведомлений, содержащих определенные слова или фразы.
- Отправка фейковых уведомлений самому себе, с произвольным содержанием и отправителем.
- Отсрочка уведомлений, чтобы они вас не беспокоили, пока вы не будете готовы их увидеть.
- Удаление кнопки выбора при пролистывании баннеров уведомлений.
Было бы здорово увидеть хотя бы некоторые из этих функций в одной из будущих версий iOS. А установить SmartNotifications iOS16 можно после джейлбрейка смартфона с помощью palera1n или Dopamin.