Энтузиаст превратил одну из самых красивых заставок Vision Pro в обычные обои для iPhone и Mac. Их уже можно скачать

Фархад
Hood

Одной из интересных функций гарнитуры Apple Vision Pro стала возможность запуска виртуальных пространств. Они позволяют в полной мере насладиться VR-возможностями устройства и оказаться в совершенно другом месте. Энтузиаст под ником Basic Apple Guy решил переделать одну из наиболее интересных локаций, Маунт-Худ, в обои для iPhone, iPad и Mac.

«Одним из моих любимых пейзажных изображений от Apple за последние годы стала иммерсивная среда горы Маунт-Худ, которую компания создала для Vision Pro. Внутри гарнитуры эта захватывающая среда переносит вас на берег озера Триллиум. Вдалеке вы можете увидеть внушительный фасад Маунт-Худ и услышать тихий стук дождя по воде. Погружение довольно медитативное и помогает на минуту забыть обо всем остальном», — отметил автор работы.

Видимо, эта медитативность и вдохновила его на создание обоев. Скачать их можно тут. Было бы круто увидеть и другие заставки Vision Pro в качестве стандартных обоев для iPhone и Mac.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.
4
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Источник:
Basic Apple Guy
Cсылки по теме:
Срочно обновите Windows! Microsoft устранила серьезную уязвимость Wi-Fi
Хакер взломал Apple, украл исходный код внутренних инструментов компании и выставил всё это на продажу
Apple расширила возможности съёмки пространственных видео на iPhone 15 Pro

Рекомендации

Рекомендации

В России запретили популярный софт для 3D-моделирования
На Android пришла эксклюзивная фича Apple — она пригодится буквально каждому
WhatsApp тестирует суперполезную фичу, которой нет ни в одном мессенджере
Небывалая «щедрость» от «Яндекс Go» — таксисты теперь возят пассажиров за свой счёт

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

+4469
Gabriel
Орегон штат вулканов.
Есть фото Маунт-Худ со спутника. Смотрится очень интересно.
2 часа назад в 13:15
#