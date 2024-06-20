Энтузиаст превратил одну из самых красивых заставок Vision Pro в обычные обои для iPhone и Mac. Их уже можно скачать

Одной из интересных функций гарнитуры Apple Vision Pro стала возможность запуска виртуальных пространств. Они позволяют в полной мере насладиться VR-возможностями устройства и оказаться в совершенно другом месте. Энтузиаст под ником Basic Apple Guy решил переделать одну из наиболее интересных локаций, Маунт-Худ, в обои для iPhone, iPad и Mac.
«Одним из моих любимых пейзажных изображений от Apple за последние годы стала иммерсивная среда горы Маунт-Худ, которую компания создала для Vision Pro. Внутри гарнитуры эта захватывающая среда переносит вас на берег озера Триллиум. Вдалеке вы можете увидеть внушительный фасад Маунт-Худ и услышать тихий стук дождя по воде. Погружение довольно медитативное и помогает на минуту забыть обо всем остальном», — отметил автор работы.
Видимо, эта медитативность и вдохновила его на создание обоев. Скачать их можно тут. Было бы круто увидеть и другие заставки Vision Pro в качестве стандартных обоев для iPhone и Mac.
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