Top.Mail.Ru

Мы используем файлы cookie. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете согласие на их использование и обработку персональных данных.

Энтузиаст тайно заглянул в 7 тысяч квартир незнакомцев с пульта от пылесоса. И смешно, и страшно

Олег

Фото: Unsplash 

Инженер попытался настроить нетривиальный способ управления своим дроном и случайно проник в дома совершенно незнакомых людей. Об этом написали в Popsci. 

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Согласно источнику, инженер-программист Сэмми Аздуфал купил новый робот-пылесос от бренда DJI и захотел «прикрутить» к нему игровой контроллер в качестве пульта управления. Для этого ему пришлось вместе с нейросетью написать мобильное приложение. Утилита успешно запустилась, энтузиаст ввел свои учетные данные… и обнаружил, что получил доступ к тысячам других роботов-пылесосов по всему миру. 

Оказалось, что из-за уязвимости в ПО бренда инженер нечаянно активировал доступ к видеопотоку с камер и звуку с микрофонов, встроенных в порядка 7000 пылесосов в 24 странах мира. Оздуфал поделился своей находкой со СМИ и DJI, после чего бренд сообщил что «проблема решена». Страшно представить, чем могла стать эта дыра в других руках. 
2
Источник:
Popsci
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Cсылки по теме:
Гаишник оштрафовал робокурьера на 300 тысяч рублей. Суд разобрался, законно ли это
В России изменились правила возврата бракованных смартфонов, ноутбуков и автомобилей
Илон Маск прекращает производство автомобилей Tesla и заменяет их новым гаджетом

Рекомендации

Рекомендации

iOS 26.2 преобразит ваш iPhone
Можно, но зачем: «АвтоВАЗ» мемно ответил на самые больные вопросы о своих машинах
Релиз iOS 26.2 изменит ваш iPhone, и это не шутка
Лучшие приложения на замену заблокированным звонкам в FaceTime, WhatsApp* и Telegram

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии