Энтузиаст тайно заглянул в 7 тысяч квартир незнакомцев с пульта от пылесоса. И смешно, и страшно

Фото: Unsplash
Инженер попытался настроить нетривиальный способ управления своим дроном и случайно проник в дома совершенно незнакомых людей. Об этом написали в Popsci.
Оказалось, что из-за уязвимости в ПО бренда инженер нечаянно активировал доступ к видеопотоку с камер и звуку с микрофонов, встроенных в порядка 7000 пылесосов в 24 странах мира. Оздуфал поделился своей находкой со СМИ и DJI, после чего бренд сообщил что «проблема решена». Страшно представить, чем могла стать эта дыра в других руках.