Энтузиаст создал мобильную ОС в духе BlackBerry

Разработчик Патрик Куинн представил мобильную операционную систему Marathon OS, позиционируя её как духовную наследницу BlackBerry OS 10. Особенностью проекта стало то, что система построена на базе мобильного Linux-дистрибутива postmarketOS, а не Android, что делает её независимой от экосистемы Google.

Marathon OS не является прямой копией оригинальной BlackBerry OS, а представляет собой авторское видение мобильной операционной системы. От своей предшественницы она унаследовала характерный способ навигации с помощью жестов, включая функцию Peek для быстрого просмотра уведомлений лёгким свайпом вверх. Также сохранена концепция многозадачности Active Frame, при которой на рабочем столе отображаются обновляемые в реальном времени окна запущенных приложений.



Marathon OS поддерживает нативные приложения для Linux, программы на фреймворке Electron и специализированный софт, разработанный непосредственно для этой платформы. В перспективе планируется добавить поддержку Android-приложений через эмулятор Waydroid, что расширит функциональность системы.

На текущий момент Marathon OS успешно работает на смартфоне OnePlus 6. В ближайших планах разработчика выпуск сборок для Poco F1, OnePlus 6T и других устройств, совместимых с postmarketOS. Куинн ставит перед собой цель обеспечить плавную работу системы даже со старыми мобильными процессорами и «исключительную» производительность на современном железе. Разработчик также намерен открыть исходный код, чтобы пользователи могли самостоятельно портировать Marathon OS на различные гаджеты.
