Энтузиаст создал самую маленькую в мире версию Windows — всего 69 МБ

Программист с ником Xeno представил экспериментальную сборку операционной системы Windows 7, размер которой сокращён до рекордных 69 мегабайт. Как сообщает издание ITHome , этот проект является скорее доказательством концепции, демонстрирующим технические возможности минимизации ОС, а не полноценным продуктом для повседневного использования.

Для достижения столь малого размера автору пришлось удалить подавляющее большинство системных компонентов и функций. В результате сборка, хотя и способна загружаться, не может запускать практически ни одно приложение. Пользователям, которые захотят получить какую-либо функциональность, придется вручную добавлять необходимые библиотеки и исполняемые файлы. В этой максимально обрезанной версии сохранился один из механизмов лицензирования, поэтому система по-прежнему проверяет подлинность ключа активации.

Установочный пакет сборки содержит 295 файлов. По оценке самого энтузиаста, теоретически размер системы можно уменьшить ещё больше, что открывает пространство для дальнейших экспериментов. Несмотря на ограниченную практическую пользу, проект вызвал значительный интерес в сообществе. Пользователи предлагают автору развить идею и создать более функциональную облегчённую сборку, которая могла бы найти применение для запуска старых компьютерных игр и программ. Сам Xeno в ответ на запросы допустил, что может выпустить такую версию в будущем и даже провести аналогичный эксперимент по минимизации современной Windows 11.