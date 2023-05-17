Энтузиаст запустил эмуляторы Nintendo 64 и PSP на калькуляторе за $10

Автор YouTube-канала Taki Udon поделился роликом, в котором ему удалось запустить ряд эмуляторов ретроконсолей на самом дешёвом калькуляторе.Сразу стоит отметить, что речь идёт не об обычном калькуляторе, блогер приобрёл гаджет от бангладешской фирмы GHLBD. Этот девайс уникален тем, что он оснащён сенсорным LCD-дисплеем и работает на Android 9.Из коробки GHLBD действительно работает как самый простой калькулятор (он даже не оснащён инженерными функциями). Как выяснилось, их собирают из бывших в употреблении компонентов, снятых со старых планшетов. Внутри расположена материнская плата с 32-разрядным четырехъядерным процессором Allwinner A50 и 1 Гб оперативной.Сначала блогер разблокировал режим разработчика в Android, а затем он установил необходимые эмуляторы. Увы, физические кнопки калькулятора не стали работать в приложениях, поэтому энтузиасту пришлось подключить беспроводной геймпад по Bluetooth. Да, в этом калькуляторе есть и Bluetooth и Wi-Fi, но по умолчанию они бездействуют. Интересно, что под крышкой корпуса расположен слот под карты microSD, но он также не работает.В ролике выше продемонстрирована работа GHLBD с играми для NES, N64, Dreamcast и PSP. К сожалению, мы не смогли найти такой калькулятор на китайских площадках.