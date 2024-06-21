EOS-X Space отправит людей в космос на воздушном шаре

Александр



В следующем году восемь счастливчиков смогут улететь в открытый космос в капсуле, прикрепленной к воздушному шару. Об этом объявила испанская компания EOS-X Space.

Эта компания с 2020 года разрабатывает герметичную капсулу Spaceship Neptune, которая будет отправлять восемь пассажиров и одного пилота в шестичасовые полеты на высоту более 30 тысяч метров. На этой высоте хорошо видна кривизна Земли и чернота космического пространства. Капсула будет размещена под наполненным водородом «космическим шаром», который будет постепенно выпускать газ для плавного спуска. Коммерческие полеты будут осуществляться с баз в Севилье и Абу-Даби в третьем квартале 2025 года.



EOS-X Space также планирует построить комплекс SpaceHub на острове Ла Исла де ла Картуха (на реке Гвадалквивир в Севилье). Там клиенты компании будут жить в роскошном отеле в течение нескольких дней, участвуя в таких мероприятиях, как полеты на самолете в невесомости и тренировка в VR-симуляторе космических полетов, после чего они отправятся на вертолете на базу запуска.



EOS-X Space заявляет, что тестовые испытания капсулы  Spaceship Neptune состоятся в ближайшее время в сотрудничестве с Национальным институтом аэрокосмических технологий Испании. Представление о том, каким будут эти полёты, можно составить из этого видео:

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Комментарии

kardigan
+3663
kardigan
Но судя по всему это всё таки не открытый космос кузнецов( кузнецёв, кузнецев.)
час назад в 15:11
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tellurian
+1456
tellurian
Главное назад чтобы вернули :)
28 минут назад
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