Компания Epic Games запустила предновогоднюю распродажу. Начиная с 17 декабря и вплоть до конца 2020 года скидки на игры достигают 75%, а некоторые тайтлы можно будет получить бесплатно.
В ближайшие 15 дней Epic Games каждый день будет раздавать бесплатно одну игру. Получить её можно будет только в течение суток, затем она снова будет продаваться за деньги.
17 декабря в 19:00 началась бесплатная раздача игры Cities: Skylines. Получить её можно в Epic Games Store. После приобретения она останется в вашей коллекции навсегда, даже если вы захотите скачать и установить её позже.
Epic Games держит интригу. Какие ещё 14 игр, помимо Cities: Skylines, попадут под раздачу в этом году, неизвестно. Наверняка будут какие-то очень приятные сюрпризы, ведь ранее компания раздавала GTA V, Civilization VI и несколько других топовых игр, которые обычно стоят по несколько тысяч рублей.
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