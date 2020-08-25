Epic Games и Apple встретились на судебном заседании об удалении Fortnite из App Store, которое прошло в Zoom. Суд поддержал обе стороны.
Судья Ивонн Гонсалес Роджерс (Yvonne Gonzalez Rogers) сообщила, что не будет выносить сразу решение. В начале заседания она отметила, что «не склонна предоставлять поблажки» играм, но выступает за защиту движка Unreal Engine.
Роджерс полагает, что ничего не мешает Epic Games вернуть Fortnite в App Store. В ответ на это юристы «эпиков» заявили, что не могут «просто нажать кнопку и вернуться в антиконкурентную среду». Технических проблем с этим нет. Они также опровергли факт внедрения скрытого кода в Fortnite, позволяющего активировать прямые покупки в обход транзакций App Store. По их словам, эта возможность проходила проверку модераторами. После этого судья призвала Epic «называть вещи своими именами».
Судья назвала удаление аккаунтов Epic Games из App Store «возмездием». По её словам, Unreal Engine не наносит вреда Apple, поэтому компания может обойтись без ограничений движка. Юрист Apple Ричард Дорен пояснил, что это стандартная практика в ситуациях с нарушением правил. Компания так поступает со всеми разработчиками.
В своем ответе юристы Epic Games заявили, что в случае удаления учетных записей Unreal Engine перестанет быть работающим движком. «Разработчики уже начинают переходить на другие решения и это не спекуляции», — подчеркнули они.
Apple была избавлена от необходимости немедленно восстанавливать Fortnite в App Store. Это стало первой победой в суде для производителя iPhone в рамках разбирательств с Epic Games. Решение окружного судьи Роджерс не стало крупной потерей для «эпиков», поскольку она удовлетворила запрос компании, запрещающий Apple ограничивать использование Unreal Engine для других приложений.
Роджерс пояснила, что её временное решение не повлияет на окончательный исход судебного разбирательства и назначила следующее слушание на 28 сентября. Судья подчеркнула, что Epic нарушила свои соглашения с Apple в попытках заработать на покупках Fortnite, получая при этом бесплатный доступ к платформе Apple, но не нарушила каких-либо контрактов, связанных с Unreal Engine и инструментами разработчика.
Напомним, Epic Games 13 августа добавила в Fortnite технологию прямых платежей, которая позволяла приобретать внутриигровые покупки со скидкой в обход транзакций через App Store и Google Play. Почти сразу после этого игра была удалена из обоих магазинов, а «эпики» подали в суд на Apple и Google. Они требуют предоставить возможность выпуска своего магазина на iOS и снижения комиссий.
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И судья сказала, что Epic нарушили правила платформы Apple в рамках прямых платежей в Fortnite, но в целом не нарушали правила с точки зрения движка Unreal.
Так яснее? :)