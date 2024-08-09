Epic Games и Spotify снова ополчились против Apple

Александр


Компании Epic Games и Spotify недовольны тем, как Apple исполняет новые требования законодательства, появившиеся недавно в странах Евросоюза. Закон о цифровых рынках позволяет владельцам сервисов перенаправлять пользователей приложений для iOS в сторонние системы оплаты, но это не помогает избежать финансовой кабалы App Store.

Биллинг App Store предусматривает комиссию 15 или 30% в зависимости от числа пользователей приложения и даты его появления в магазине. Казалось бы, комиссии не должно быть, если платёж проходит в обход App Store, но нет — Apple берёт от 10 до 27% с каждого платежа.

Глава Epic Games Тим Суини назвал это мусорным налогом, он считает, что Apple продолжает игнорировать требования законодательства. В Apple называют эту комиссию платой за предоставление платёжеспособной и лояльной аудитории, которая, в свою очередь, получает уверенность в том, что платежи идут в пользу добросовестных разработчиков, а не мошенников. Не исключено, что Epic Games и Spotify продолжат судиться с Apple и постараются заставить компанию если не убрать комиссию, то хотя бы уменьшить её в несколько раз.

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