В Epic Games Store стартовала бесплатная раздача игр First Class Trouble, Divine Knockout и Gamedec. Это довольно свежие проекты, они были выпущены в 2021–2022 годах. На раздаче можно сэкономить более 1800 рублей, причём игры добавляются в российские аккаунты, использовать VPN не придётся. Она продлится одну неделю — до 19 января.
First Class Trouble — командная игра, в которой игрокам предстоит пережить катастрофу, действуя как совместно, так и друг против друга. Ваша цель — отключить смертоносный искусственный интеллект роскошного космического круизного лайнера. Некоторые из игроков — самозванцы, тайком играющие за похожих на людей роботов-убийц и готовые предать вас в любой момент.
Divine Knockout — кросс-платформенный онлайн-боевик, доступный на компьютерах и игоровых консолей. Задача — превратиться бога из мифов и легенд и выбить соперников (таких же игроков, как вы) с игрового поля.
Gamedec — киберпанковая одиночная RPG, в котором выиграете за детектива, роасследующего преступления в виртуальных мирах. Нужно собирать информацию у свидетелей и подозреваемых, чтобы перехитрить злодеев и раскрыть их замыслы. Можно взять не базовую версию игры, а расширенный вариант Definitive Edition с дополнительными персонажами.
Epic Games отдаёт бесплатно 3 свежие игры. Можно сэкономить 1800 рублей
Александр Кузнецов —
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