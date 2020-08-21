Fortnite
Epic Games напомнила об удалении Fortnite из App Store, лишив таким образом новых пользователей iOS доступа к четвертому сезону второй главы, который стартует 27 августа. Компания проведет специальный турнир в королевской битве под тегом #FreeFortnite 23 августа. Можно будет выиграть экипировку «Яблока раздора», игровое оборудование и эксклюзивные предметы.

Также Epic Games порекомендовала пользователям iOS, которые потеряли доступ к игре, присоединяться к Fortnite на PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, ПК, Mac, GeForce Now, а также с помощью приложения Epic Games, загрузив его с сайта epicgames.com или из Samsung Galaxy Store.

Fortnite

«Присоединяйтесь к борьбе против @AppStore в социальных сетях, используя хештег #FreeFortnite. Ваши друзья, потрясающие призы… и подгнившее яблоко», — Epic Games.

Подробности о турнире

В игре, на вкладке «Состязания», указано время начала события в вашем регионе. Вы сможете принять участие в турнире, выбрав «Чемпионат #FreeFortnite» в списке игровых режимов. На протяжении четырёх часов участники будут вести борьбу за призы. Вы сможете поучаствовать в одиночных сражениях в 12 матчах максимум. Очки будут начисляться следующим образом:
  • Время в игре: 1 очко за каждые 3 минуты, проведённые на острове «Королевской битвы».
  • Устранения: 1 очко за каждое устранение.
  • Королевская победа: 10 очков за каждую королевскую победу.
Призы

Экипировка «Яблока раздора»

Игроки из всех регионов, набравшие 10 очков, получат аппетитную экипировку «Яблока раздора».

Головной убор #FreeFortnite

Лучшие игроки из всех регионов (всего 20 000 человек) получат этот головной убор #FreeFortnite с регулируемым размером. Его обещают доставить на дом.

Помимо этого, Epic Games разыграет 1200 единиц игрового оборудования: телефоны, консоли и ПК:
  • Alienware Gaming Laptop
  • Samsung Galaxy Tab S7
  • OnePlus 8 
  • PlayStation 4 Pro
  • Xbox One X
  • Nintendo Switch

Как сохранить доступ к игре

Вы играете в Fortnite исключительно на мобильном устройстве и переживаете, что четвёртый сезон второй главы будет вам недоступен? Вот как вы можете решить эту проблему:
  1. Войдите в вашу учётную запись на сайте epicgames.com и убедитесь, что в вашем профиле указаны актуальные данные. Это нужно для того, чтобы вы могли перейти на другую платформу. Информация о вашем игровом прогрессе, купленных предметах и друзьях хранится в вашей учётной записи Epic, и вы можете получить к ней доступ с любого устройства, поддерживающего Fortnite.
  2. Владельцам устройств с iOS предлагают ознакомиться со списком совместимых с Fortnite устройств. В таком случае вам лишь потребуется установить игру и войти в учётную запись Epic, чтобы присоединиться к остальным игрокам.
  3. Пользователи устройств с Android по-прежнему могут играть в Fortnite. Перейдите по этой ссылке на смартфоне с Android, чтобы узнать подробности. Это займёт всего пару минут.


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Источник:

Epic Games Epic Games

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