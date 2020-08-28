«Apple блокирует обновления Fortnite и новые установки в App Store, а также заявила, что они лишат нас возможности разрабатывать игру для их устройств. В результате 27 августа обновление Chapter 2 - Season 4 (v14.00) не вышло на iOS и macOS.



Apple ограничивает конкуренцию, поэтому они могут собирать комиссию 30% с потребительских платежей, совершаемых в таких приложения, как Fortnite, что в свою очередь повышает цены. Epic снизила цены с помощью варианта прямой оплаты, но Apple заблокировала Fortnite», — из письма Epic Games.







Epic Games разослала электронные письма пользователям Fortnite на iOS, iPadOS и Mac, чтобы сообщить им о недоступности нового сезона, который посвящен героям Marvel, на их устройствах. В письмах Epic Games обвиняет в недоступности нового контента комиссию App Store, несмотря на то, что Apple заявила о возможности возвращения игры в магазин при условии удаления функции прямых платежей.Epic Games подчеркнула, что пользователи iOS и Mac всё еще могут играть в контент третьего сезона, но прогресс невозможен, а для доступа к новому сезону придется перейти на другую платформу. Разработчики порекомендовали использовать игрокам Android, ПК, PlayStation, Xbox или Nintendo Switch, а также направила их обратиться в Apple с просьбой вернуть все деньги за покупки в приложении.