Epic Games Store бесплатно отдаёт Warhammer 40,000 и ещё одну игру

В Epic Games Store стартовала раздача игр Warhammer 40,000: Mechanicus и Surnalia. Первая обычно продаётся за 779 рублей, а вторая за 449 рублей, но в течение недели их можно добавить в свою коллекцию бесплатно.
Warhammer 40,000: Mechanicus
— пошаговая военная стратегия с элементами боя и графикой топового уровня. Surnalia
— приключенческий ужастик, в котором нужно исследовать деревню, где проводятся древние обряды.
Раздача этих игр проводится до 3 ноября, после чего Epic Games начнёт раздавать другие игры.