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Epic Games Store бесплатно отдаёт Warhammer 40,000 и ещё одну игру

Александр


В Epic Games Store стартовала раздача игр Warhammer 40,000: Mechanicus и Surnalia. Первая обычно продаётся за 779 рублей, а вторая за 449 рублей, но в течение недели их можно добавить в свою коллекцию бесплатно.

Warhammer 40,000: Mechanicus — пошаговая военная стратегия с элементами боя и графикой топового уровня. Surnalia — приключенческий ужастик, в котором нужно исследовать деревню, где проводятся древние обряды.

Раздача этих игр проводится до 3 ноября, после чего Epic Games начнёт раздавать другие игры.
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Комментарии

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час назад в 09:35
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