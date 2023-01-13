Игры Epic Games

Epic Games Store начал отнимать игры у россиян

Александр


По данным IXBT Games, Epic Games Store отобрал у российских пользователей игру Kerbal Space Program. Она участвовала в новогодней бесплатной раздаче, и её можно было добавить в коллекцию на российский аккаунт, хотя в России она не продаётся.

Пользователям, которые добавили её в свою коллекцию, с радостью сообщается о возврате 0 рублей. После этого игра исчезает из библиотеки Epic Games, запустить её невозможно.



Скорее всего, изъятие игры у россиян связано именно с тем, что разработчик предпочёл не продавать её в России. Сотрудники Epic Games Store, вероятно, изначально неправильно установили настройки дистрибуции, позволив добавить её на российские аккаунты. Остальные игры из новогодней раздачи Epic Games вроде бы пока в сохранности, но этот случай в очередной раз показал, что у пользователей нет никаких прав даже на легально приобретённый контент — его могут забрать в любой момент.
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