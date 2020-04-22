Скачать для Android
Студия Epic Games полтора года не издавала свою мегауспешную игру Fortnite в магазине контента Play Маркет. Она была недовольная 30-процентной комиссией с внутриигровых покупок, поэтому распространяла Fortnite через собственный магазин для Android, а также через магазин Galaxy Store на смартфонах Samsung.
Тем не менее, что-то побудило Epic Games сменить модель дистирбуции Fortnite, и теперь эту игру можно скачать в Play Маркете. Она бесплатная, но различные виртуальные товары в ней продаются за деньги.
Epic отмечает, что Google борется с установкой игр и приложений из сторонних магазинов. Например, антивирусная защита Google Play Protect постоянно показывает уведомления с указанием того, что подобным образом может распространяться вредоносный софт. Некоторые производители ограничивают установку приложений из сторонних источников, если это предусмотрено лицензионным соглашением с Google.
Epic призвала Google изменить свою политику и позволить разработчикам принимать платежи от пользователей различными способами без выплаты столь высокой комиссии. При этом Epic сохранит Fortnite в своём магазине и в Galaxy Store на смартфонах Samsung.
Fortnite — игра жанра «королевская битва». Она широко известна и доступна как на компьютерах, так и мобильных устройствах. Можно предположить, что решение Epic разместить эту игру в Play Маркете связано с желанием охватить ещё больше аудитории, хотя очевидно, что все, кому эта игра могла быть интересна, уже нашли способ установить её за те 18 месяцев, что она доступна на различных платформах.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
У нас есть подкаст и его видео-версия
Источник: