



Студия Epic Games полтора года не издавала свою мегауспешную игру Fortnite в магазине контента Play Маркет. Она была недовольная 30-процентной комиссией с внутриигровых покупок, поэтому распространяла Fortnite через собственный магазин для Android, а также через магазин Galaxy Store на смартфонах Samsung.



Тем не менее, что-то побудило Epic Games сменить модель дистирбуции Fortnite, и теперь эту игру можно скачать в Play Маркете. Она бесплатная, но различные виртуальные товары в ней продаются за деньги.



Epic отмечает, что Google борется с установкой игр и приложений из сторонних магазинов. Например, антивирусная защита Google Play Protect постоянно показывает уведомления с указанием того, что подобным образом может распространяться вредоносный софт. Некоторые производители ограничивают установку приложений из сторонних источников, если это предусмотрено лицензионным соглашением с Google.



Epic призвала Google изменить свою политику и позволить разработчикам принимать платежи от пользователей различными способами без выплаты столь высокой комиссии. При этом Epic сохранит Fortnite в своём магазине и в Galaxy Store на смартфонах Samsung.



Fortnite — игра жанра «королевская битва». Она широко известна и доступна как на компьютерах, так и мобильных устройствах. Можно предположить, что решение Epic разместить эту игру в Play Маркете связано с желанием охватить ещё больше аудитории, хотя очевидно, что все, кому эта игра могла быть интересна, уже нашли способ установить её за те 18 месяцев, что она доступна на различных платформах.









