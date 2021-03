PlayStation 3 стала одной из самых популярных, долгоживущих и любимых пользователями консолей: увидев свет в 2006 году, она получала поддержку и игры вплоть до 2017 года, и всего их было продано 87 миллионов штук. Это была золотая эпоха эксклюзивов от Sony: линейка приключенческих экшенов Uncharted, трогательная Last of Us, отличные автосимуляторы Grand Turismo и многие другие игры, которые продолжают подстегивать продажи PlayStation 3 на вторичном рынке.PlayStation Portable стала не менее популярной: еще бы, получить возможность в начале нулевых поиграть на цветном экране в десктопные Need For Speed: Most Wanted и Call of Duty вызывала восхищение. И хотя компания Sony продолжила эту линейку не самой удачной Vita, карманные консоли в лету не канули — Switch от Nintendo продолжает дело своего конкурента.Но, увы, рано или поздно всему хорошему приходит конец: вышеуказанным консолям Sony больше 10 лет, они давно взломаны и игры для них в цифровом магазине PlayStation Store, видимо, продаются весьма плохо. Поэтому не удивительно, что японская компания осенью 2020 года провела масштабный редизайн своего магазина, убрав из его браузерной версии все упоминания об играх для PlayStation 3, PSP и Vita.К счастью, на самих консолях PlayStation Store все еще работает — однако, по данным ресурса TheGamer, компания Sony скоро завершит начатое и убьет цифровой магазин и на самих устройствах. Произойдет это летом: 2 июня больше не получится купить игры для PS3 и PSP, а 27 августа к ним присоединится и Vita. Данных о том, сохранится ли доступ к уже купленным проектам, нет — TheGamer считает, что Sony сообщит точную информацию об этом печальном событии ближе к концу месяца.